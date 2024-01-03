Вам не будет холодно: 5 стильных идей, как носить зимнюю обувь с юбками и платьями

То, что юбки и платья не для зимы – миф. Если надеть модели из шерсти или твида и плотные колготки, вы согреетесь лучше, чем в джинсах или брюках. Остается единственная проблема – как стилизовать эти образы обувью?

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку советов, как рифмовать зимние сапоги с разными фасонами низа. Эта "шпаргалка" поможет избежать модных промахов.

1. Обувь на каблуке

Если вы решили зимой носить сапоги на каблуке, то выберите модель, в которой будет безопасно во время гололеда. С ней органично смотрятся массивные пуховые куртки/дубленки и плотные джинсовые юбки длины миди/макси или кожаные платья на флисе.

2. Высокие сапоги

Этот вариант отлично подойдет для относительно теплых зимних дней. Скомбинируйте дубленку или зимнее пальто с высокими кожаными сапогами, мини-юбкой на флисе и шерстяными колготками в тон обуви. Если хочется чего-нибудь более интересного – наденьте контрастные колготки. К примеру, прекрасно сочетается серебряный с черным.

3. Обувь на плоской подошве

Такие модели ботинок наиболее стильно смотрятся с джинсовыми миди, макси-юбками и шерстяными платьями любой длины полуприталенного или прямого кроя. Дополните аутфит шубой или дафлкотом и серебряными серьгами. Готово!

4. Ботинки на шнуровке

Эта обувь выглядит грубо, поэтому ее лучше всего стилизовать "смелыми" моделями низа. К примеру, кожаной юбкой на флисе, теплой мини или футуристической юбкой с эффектом металлик. Любая из этих идей будет выигрышной!

5. Обувь на платформе

С такими сапогами можно собрать как строгий образ, так и с яркими акцентами. Для первого варианта создайте total look или срифмуйте графитовые, молочные и черные краски. А для второго – скомбинируйте в образе базовые светлые оттенки с яркими. Например, бежевый и розовый, коричневый и красный, синий и молочный. А какой фасон юбки выбрать? Кожаную с утеплением, джинсовую макси, стеганую мини или хлопчатобумажную с лаконичным принтом. Из платьев подойдут кожаные миди, джинсовые мини и макси или шерстяные любой длины.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие юбки актуальны зимой-2024. С ними ваши аутфиты будут не только уютными, но и стильными.

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