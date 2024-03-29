Забудьте о черном и белом. 5 цветов, которые будут доминировать в 2024 году: французские женщины их уже носят

Французские женщины – известные трендсетеры в мире моды. И, как ни странно, этой весной модницы Парижа создали новую тенденцию на цветные вещи.

Французскую эстетику часто изображают как сосредоточенную на нейтральной палитре, и это безусловно так: большинство француженок полагаются на классические, повседневные вещи, но они все равно оставляют место для ярких оттенков, пишет Who What Wear. Модное издание собрало подборку из трендовой цветовой палитры, которыми можно легко заменить антитрендовый черный и белый.

Бледно-желтый

Французским женщинам всегда удается выглядеть дорого. Даже когда они "раскрашивают" образы разными оттенками. Этот бледно-желтый – новый символ роскоши. Приглушенный тон работает так же, как нейтральный – подумайте об ансамбле теплого бежевого или коричневого, чтобы подчеркнуть темные цвета, не портя общего вида.

Насыщенный коричневый

Коричневый был одним из самых больших трендов в прошлом году, но француженки уже давно носят универсальный цвет, что также подтверждает его актуальность в 2024-м. Парижские модницы используют этот оттенок в качестве альтернативы черному и темно-синему: от брюк и пиджака до легких коричневых платьев.

Холодный серый

Полностью серый наряд был основой эстетики 2023 года, однако французские женщины не потеряли свою привязанность к холодному оттенку. Совместите серые тона, чтобы ваш образ был цельным, или добавьте к аутфиту темные и голубые оттенки. Серый также является отличной основой для более ярких цветов, таких как красный.

Огненно-красный

Этот яркий красный оттенок действительно вечен и никогда не теряет актуальности. Вот почему он остается популярным среди поклонниц классического стиля. Красные аксессуары – это простой способ присоединиться к тенденции. Обратите внимание на багровые джемпера, которые можно одевать с чем угодно – от джинсов до мини-юбок.

Утонченный оливковый

Когда дело доходит до оттенков зеленого, оливковый, пожалуй, наиболее универсальный, именно поэтому француженки сосредоточились на нем. Этот цвет создает идеальное основание для более ярких оттенков, с которыми вы можете поэкспериментировать, что делает его удобным дополнением к любому гардеробу.

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