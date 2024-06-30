Юбка с мордой коня. Что такое 'новый китайский стиль' и почему молодежь от него фанатеет

Модная индустрия Китая часто поражает нестандартными фасонами одежды, периодически восстанавливающими свою популярность, появляясь в разных вариациях. В этом году в тренды вернулись "юбки с мордой коня", центральная часть которых напоминает удлиненную форму головы животного.

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Этот предмет гардероба издавна считался традиционным нарядом в Шанхае, Пекине и Чэнду. Соединив устаревшую одежду с современной, молодежь создала "новый китайский тренд", пишет CNN.

Местные стилисты замечают, что нынешнее поколение активно присоединяется к новой тенденции, ведь это становится дополнительным способом выражения собственной идентичности. Сочетая, на первый взгляд, несовместимые вещи, поклонникам моды удается создавать уникальные образы.

"В "новом китайском стиле" нет никаких четко установленных правил, которые вы должны соблюдать, поэтому он более инклюзивный. Это тот стиль, который сейчас нравится молодым людям", – считает дизайнер Хуан Уэйчже.

В последние годы тенденция к выбору традиционной одежды растет среди юных жителей Азии. По мнению креативного директора одного из люксовых брендов Яна Гилтона, это связано с самосознанием китайцев и принятием своей культуры.

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