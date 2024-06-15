Стилистка назвала босоножки, которые станут самым горячим трендом лета 2024 года. Фото

Трудно представить себе модные летние образы исключительно в закрытой обуви, поэтому в тренды, ожидаемо, ворвались босоножки. В этом году предпочтение следует отдать удобным и практичным моделям.

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Как рассказала стилистка журналу Women, обувь без каблука, в которой комфортно в жару, может стать самым горячим трендом лета 2024 года.

Гибрид высокой платформы и плоской подошвы, как в балетках, будет хитом сезона. Такие босоножки позволят с комфортом ходить по улице, не травмируя ноги большими камешками и прочим мусором.

Пары с плоской подошвой выглядят очень просто и ненавязчиво, защищают ступни и "дарят" несколько сантиметров в высоту.

Как пояснила стилистка, носить босоножки с высокой плоской подошвой можно как с джинсами, так и платьями. Более того, новый тренд можно стилизовать с носками, бросив вызов модным предубеждениям.

Модная обувь не обязательно должна быть однотонной. В последнее время на волне популярности ретро-тенденций популярность себе вернули леопардовые принты, яркие дизайны и пестрые детали.

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