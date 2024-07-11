Взгляд станет открытым, а лицо подтянутым: как правильно наносить подводку

После 40 лет привычный макияж глаз начинает казаться нам тяжелым. Вместо улучшения внешнего вида он может делать взгляд более уставшим и угасшим.

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Бьюти-блогерка и визажистка Лорен Хейл уверена – это все из-за неправильного нанесения подводки. Как именно нужно пользоваться подводкой для глаз, она продемонстрировала в своем TikTok, где делится советами по макияжу для тех, кому за 40.

По словам Лорен, предложенный метод подведения глаз помогает избежать впечатления опущенных глаз и визуально подтянуть лицо. Все, что вам понадобится, это изменить место нанесения линии на веки.

Для убедительности блогерка продемонстрировала два метода макияжа глаз – старый, который можно делать до 40 лет, и обновленный, который лучше подходит зрелой коже. В "старом" методе она наносила карандашом линию прямо на веки над ресницами. "Подчеркивание зрелых глаз может сделать их тяжелыми, обвисшими и показать текстуру", - объяснила она.

Затем Лорен перешла к другому глазу. Пальцами она приподняла верхнее веко и нанесла карандаш с внутренней стороны – под ресницами. Такой прием придает линии ресниц четкость и помогает им выглядеть более густыми.

При этом визажистка подчеркнула: если у вас чувствительные глаза, не рисуйте прямо по водной линии. В таком случае прорисовывайте промежутки между волосками. И, конечно, выбирайте карандаш с гипоаллергенной формулой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о главных правилах макияжа после 40 лет.

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