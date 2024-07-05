Макияж после 40: какие правила навсегда изменят вашу рутину

С годами наша кожа меняется, например появляются морщины и теряется упругость. Поэтому макияж, подходящий женщинам в 20-30 лет, уже не будет выглядеть красиво и органично после 40.

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К счастью, есть методы, которые помогут подчеркнуть естественную красоту, не создавая искусственного эффекта. Известный визажист Винсент Окендо, делавший макияж для взрослых женщин на показе шоу Batsheva, поделился некоторыми секретами.

Подготовка кожи

Не редко женщины пропускают этап подготовки кожи. Но увлажнение и приведение лица в тонус играет ключевую роль в создании хорошего макияжа. Поэтому прежде всего нанесите увлажняющий крем и сделайте легкий массаж. После этого косметические средства будут лучше наноситься и ложиться равномерно.

Но помните, что тип кожи у всех разный, поэтому стоит подобрать уходовую косметику, что подойдет именно вам.

Откройте взгляд подводкой

Кто угодно может создать трендовый макияж кошачьих глаз. Помешать не смогут даже маленькие глаза и нависшие веки.

Во время нанесения подводки или карандаша держите глаза открытыми, а подбородок ровным. Проведите диагональную линию от наружного угла ватерлинии к верхней части уха, а затем к линии верхних ресниц. Затем растушуйте линию на ресницах и нанесите тушь.

Полупрозрачная пудра

Существует стереотип о том, что пудра выглядит плохо на сухой или текстурированной коже. Однако современные косметические средства не тяжелые и не содержат талька, поэтому не портят внешний вид макияжа.

После того, как вы нанесли жидкое или кремовое основание, следует обязательно нанести полупрозрачную пудру, чтобы закрепить тон. Иначе ваши румяна могут казаться тусклыми или забиваться в морщины и плохо держаться на лице.

Румяна

Румяна могут помочь вам достичь эффекта лифтинга. Начните наносить их возле центра уха, затем растушуйте его к вискам через скулы и опуститесь к яблокам щек.

Брови

Смена формы бровей может изменить все ваше лицо. Это не значит, что вам нужно сильно выщипывать их или рисовать новые дуги. Просто с помощью светло-коричневого карандаша поднимите их и удлините внешний угол бровей. Это сделает ваш взгляд зрительно более открытым, а лицо свежим.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как усовершенствовать свои навыки и научиться наносить подводку для глаз как профи.

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