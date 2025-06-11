Выглядят роскошно: какие стрижки 90-х снова в моде

Десятилетие 90-х годов стало настоящим золотым веком для индустрии красоты, когда супермодели и музыкальные звезды задавали тон в моде. Несмотря на множество макияжных техник, именно прически того периода получили статус культовых и остаются актуальными и сегодня. Они не только выдержали испытание временем, но и эволюционировали, адаптируясь к современным тенденциям.

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Длинные многослойные стрижки, которые были визитной карточкой эпохи, продолжают быть популярными, а такие стили, как "бабочка" и "ромбовидная стрижка", снова покоряют социальные сети. Неудивительно, что многие прически 90-х переживают свое возрождение в этом сезоне.

Эксперты отмечают, что эти прически не просто выглядят стильно, но и легко поддаются персонализации. Стилисты Моник Макмегон и Бо Дида поделились своим профессиональным видением того, какие образы 90-х будут "править" этим летом.

Слои супермодели

Если вы хотите сохранить длину волос, но при этом создать выразительный образ, отражающий дух 90-х, обратите внимание на слои супермодели. Эта стрижка предполагает длинные слои, которые обрамляют лицо, добавляя значительный объем. По словам стилиста Бо Диды, эти слои помогают создать объемные прически, которые были характерны для супермоделей того десятилетия, и могут придать объем даже прямым волосам.

Длинный многослойный боб и белокурый боб-каре

Оба эксперта, Моник Макмехон и Бо Дида, соглашаются, что боб-каре в стиле 90-х будет оставаться в тренде. Моник Макмехон отмечает, что этот образ сочетает элементы классической парижской стрижки, но значительно удобнее в носке. Бо Дида добавляет, что непринужденная форма является ключевой причиной популярности этой прически. "Она структурирована, но ее можно смягчить текстурой, что делает ее универсальной и вневременной", - говорит он.

Бабочка

Возрождение многослойности продолжается, и стрижка "бабочка" является ярким примером того, как культовую многослойность Рэйчел можно модернизировать. Моник Макмехон рекомендует просить у мастера стрижку с легкими слоями и более короткими прядями, обрамляющими лицо спереди, начиная от подбородка.

Стрижки "волк" и "мишка"

Стрижки "волк" и "мишка" являются более резкой, модернизированной версией стрижки Рэйчел из 90-х. Бо Дида объясняет, что это "модернизированный подход к культовому образу Дженнифер Энистон", но с более мягким, смешанным видом для более естественного ощущения. Неровные слои в этой стрижке придают ей движения и добавляют текстуры общему виду.

Кудри

Кудрявая стрижка средней длины до плеч с шегги-укладкой, которую носила Джулия Робертс, была культовой, хотя ее часто недооценивают. Моник Макмехон отмечает, что подготовка к этой прическе начинается в душе, и она идеально подходит для натуральных локонов. Нанесение питательного крема и обработка пальцами каждого участка локонов поможет определить кудри и форму стрижки.

Кудрявая челка

Кудрявая челка и длинные волосы - это укладка в стиле 90-х, которая всегда будет в моде. Хотя образ зависит от слоев, главное - это объем. Бо Дида советует для достижения такого вида нанести мусс для укладки на влажные волосы, высушить их феном круглой щеткой и завершить укладку.

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