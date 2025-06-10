Праздничные прически, которые легко сделать дома: фото
Подготовка к торжественным событиям часто включает выбор прически, которая дополнит общий образ. Не всегда есть возможность обратиться к стилисту, поэтому простые в исполнении варианты, которые можно сделать самостоятельно, становятся актуальными.
В этой подборке – шесть универсальных причесок, которые не требуют специальных навыков и подходят для различных праздничных мероприятий. Они сочетают простоту, эффектность и универсальность.
Мягкие волны
Классическое решение, которое никогда не теряет актуальности. Мягкие волны подходят практически к любому наряду – от платья до строгого костюма. Легкий беспорядок лишь добавляет прическе очарования. Идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть элегантно без излишней формальности.
Низкий шиньон
Низкий пучок – универсальный выбор для праздников. Он излучает сдержанную роскошь и утонченность. Чтобы прическа выглядела мягче, оставьте несколько тонких прядей возле лица или в нижней части пучка. Образ будет более романтичным и одновременно современным.
Французский стиль
Этот вариант подчеркивает классику в лучшем ее проявлении. Французский стиль – идеальная прическа для вечеринки с дресс-кодом или официального мероприятия. Особенно эффектно он сочетается с длинной челкой, зачесанной набок и слегка подкрученной. Такой образ сочетает в себе сдержанность и привлекательную грациозность.
Прическа с челкой
Если нужно быстрое решение в последнюю минуту – верхний узел станет вашим спасителем. Его легко сделать даже без зеркала. Выбирайте либо гладкий вариант для сдержанного вида, либо немного растрепанный – для богемного настроения. Тем, у кого есть челка, стоит уложить ее феном для легкости и структуры.
Высокий объемный хвост
Простой, но очень эффектный вариант – высокий хвост. Он визуально подтягивает лицо и добавляет образу динамики. Чтобы сделать прическу праздничной, добавьте объема у корней или легонько подкрутите кончики. Идеальный вариант для праздников в стиле минимализм или гламур.
Объемные волосы с широкой повязкой
Иногда достаточно лишь одного акцента, чтобы обычная прическа стала празднично. Широкая повязка на голову – именно такой аксессуар. Она сдерживает волосы и одновременно добавляет образу завершенности. Лучше всего смотрится на распущенных, объемных волосах.
Советы напоследок
- Выбирайте прическу в зависимости от стиля наряда и формата события.
- Не бойтесь экспериментов – даже самые простые укладки можно сделать эффектными с помощью аксессуаров: заколок, лент или блестящих повязок.
- Если прическа получилась не идеально – главное, чтобы она вам подходила и подчеркивала уверенность в себе.
- Праздничный образ – это не только о красоте, но и о настроении. И правильно подобранная прическа может задать тон всему вечеру.
OBOZ.UA предлагает узнать о способах укладки волнистых волос, которыми поделились стилисты.
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