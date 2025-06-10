Праздничные прически, которые легко сделать дома: фото

Подготовка к торжественным событиям часто включает выбор прически, которая дополнит общий образ. Не всегда есть возможность обратиться к стилисту, поэтому простые в исполнении варианты, которые можно сделать самостоятельно, становятся актуальными.

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В этой подборке – шесть универсальных причесок, которые не требуют специальных навыков и подходят для различных праздничных мероприятий. Они сочетают простоту, эффектность и универсальность.

Мягкие волны

Классическое решение, которое никогда не теряет актуальности. Мягкие волны подходят практически к любому наряду – от платья до строгого костюма. Легкий беспорядок лишь добавляет прическе очарования. Идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть элегантно без излишней формальности.

Низкий шиньон

Низкий пучок – универсальный выбор для праздников. Он излучает сдержанную роскошь и утонченность. Чтобы прическа выглядела мягче, оставьте несколько тонких прядей возле лица или в нижней части пучка. Образ будет более романтичным и одновременно современным.

Французский стиль

Этот вариант подчеркивает классику в лучшем ее проявлении. Французский стиль – идеальная прическа для вечеринки с дресс-кодом или официального мероприятия. Особенно эффектно он сочетается с длинной челкой, зачесанной набок и слегка подкрученной. Такой образ сочетает в себе сдержанность и привлекательную грациозность.

Прическа с челкой

Если нужно быстрое решение в последнюю минуту – верхний узел станет вашим спасителем. Его легко сделать даже без зеркала. Выбирайте либо гладкий вариант для сдержанного вида, либо немного растрепанный – для богемного настроения. Тем, у кого есть челка, стоит уложить ее феном для легкости и структуры.

Высокий объемный хвост

Простой, но очень эффектный вариант – высокий хвост. Он визуально подтягивает лицо и добавляет образу динамики. Чтобы сделать прическу праздничной, добавьте объема у корней или легонько подкрутите кончики. Идеальный вариант для праздников в стиле минимализм или гламур.

Объемные волосы с широкой повязкой

Иногда достаточно лишь одного акцента, чтобы обычная прическа стала празднично. Широкая повязка на голову – именно такой аксессуар. Она сдерживает волосы и одновременно добавляет образу завершенности. Лучше всего смотрится на распущенных, объемных волосах.

Советы напоследок

Выбирайте прическу в зависимости от стиля наряда и формата события. Не бойтесь экспериментов – даже самые простые укладки можно сделать эффектными с помощью аксессуаров: заколок, лент или блестящих повязок. Если прическа получилась не идеально – главное, чтобы она вам подходила и подчеркивала уверенность в себе. Праздничный образ – это не только о красоте, но и о настроении. И правильно подобранная прическа может задать тон всему вечеру.

OBOZ.UA предлагает узнать о способах укладки волнистых волос, которыми поделились стилисты.

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