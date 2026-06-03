Выглядит очень изысканно: маникюр, который захватил тренды 2026 года

Мир таки устал от безупречности эстетики clean girl, поэтому одним из самых горячих трендов этого лета станет несколько причудливый жемчужный маникюр. Вдохновением для него послужил речной жемчуг, который часто имеет неправильную форму, но сохраняет роскошное перламутровое сияние.

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Как пишет Cosmopolitan, несколько лет назад индустрию красоты полностью захватил стиль русалки (mermaidcore), с его пляжными аксессуарами для волос, ногтями в виде ракушек и океаническими переливами на веках. Жемчужный маникюр воспринимается как старшая и более стильная сестра этого тренда. Вместо того, чтобы выглядеть слишком блестящим или карнавальным, этот образ является элегантным и изысканным. Он предлагает более благородную альтернативу популярному молочному хрому. Можно остановиться на минимализме с полупрозрачным перламутровым отблеском, а можно воссоздать настоящие морские сокровища с помощью объемных деталей, зеркального втирания и акцентов, похожих на бусины.

Как сделать жемчужный маникюр

Чтобы создать жемчужные ногти, начните с нанесения переливающегося или перламутрового лака поверх выбранного базового цвета. Пока покрытие еще слегка влажное, воспользуйтесь маленьким инструментом, зубочисткой или тонкой кисточкой для дизайна, чтобы осторожно сделать разводы на шимере, создавая неоднородный перламутровый эффект. Это движение помогает рассеять блеск, поэтому финиш выглядит как естественное сияние речного жемчуга, а не как обычный плоский лак с блестками.

Для достижения большего объема можно также нанести текстурированный гель перед использованием втирки. Слои конструирующего геля или объемные 3D-акценты создают под перламутровым финишем текстуру, похожую на поверхность пресноводной жемчужины. Благодаря этому ногти выглядят скульптурно, будто только что с морского побережья.

Да, этот маникюр на первый взгляд кажется неидеальным. Но он возвращает нас к природе, полной неправильных форм и неровных поверхностей, но при этом такой настоящей и такой аутентичной.

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