Выглядит максимально стильно: какая куртка в тренде осенью 2026 года

Осенью 2026 года в центре внимания модников оказалась куртка с высоким воротником-стойкой, или funnel-neck jacket. Такой фасон уже несколько сезонов появляется в коллекциях дизайнеров, но именно сейчас он стал одним из самых заметных трендов верхней одежды.

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Популярность этого силуэта во многом связывают с дизайнершей Фиби Файло. В своей дебютной коллекции одноименного бренда она представила верхнюю одежду с характерными высокими воротниками и объемными пропорциями. Впоследствии похожие модели стали всё чаще появляться в коллекциях других брендов, сообщает Vogue.

Какая куртка будет модной осенью 2026 года

Главная особенность такой модели – высокий воротник, который закрывает шею и создает четкий, выразительный силуэт. Он может быть мягким и объемным или более структурированным, почти геометрическим.

При этом сама куртка может быть совершенно разной. В тренде:

кожаные модели;

куртки из замши;

бомберы;

нейлоновые варианты;

модели из шерсти;

укороченные и удлиненные фасоны.

Особенно актуальными остаются свободные, немного преувеличенные силуэты. Объемная куртка не только удобна, но и придает образу тот самый сдержанный и дорогой характер, который сейчас доминирует в моде.

С чем носить куртку с высоким воротником

Одним из преимуществ куртки с воротником-воронкой является универсальность.

Их можно носить с:

прямыми или широкими джинсами;

классическими брюками;

юбками-карандашами;

лаконичными платьями;

широкими брюками;

базовыми свитерами и водолазками.

Если хочется составить гардероб на несколько сезонов, стилисты советуют обратить внимание на нейтральные цвета – черный, бежевый, молочный, серый или коричневый. Они легко сочетаются с большинством вещей.

Тем, кто не боится ярких акцентов, стоит присмотреться к насыщенному красному или бордовому. Например, красная куртка с высоким воротником в сочетании с темно-синими прямыми джинсами может стать основой простого, но выразительного осеннего образа.

На какой фасон обратить внимание

В 2026 году лучше не выбирать слишком облегающие модели. Более актуальный вариант – свободная куртка с округлым или прямым силуэтом, под которую без проблем поместится свитер или жакет.

Именно высокий воротник делает даже простой бомбер или нейлоновую куртку значительно интереснее. Поэтому такой фасон может стать хорошей альтернативой привычным косухам, тренчам и классическим демисезонным курткам.

Куртка с воротником легко вписывается как в минималистичный, так и в более смелый гардероб, поэтому осенью 2026 года этот фасон имеет все шансы стать одним из главных модных фаворитов.

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