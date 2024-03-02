Выдают безвкусицу: 5 моделей кроссовок, которые выглядят 'дешево' и старомодно

В начале XX века спортивные кроссовки стали частью женского гардероба. Правда, выбор был скромным. Лишь кеды на танкетке: потому что "леди должны выглядеть элегантно". В нулевые, когда однообразие надоело владелицам, дизайнеры существенно расширили ассортимент (и продолжают креативить до сих пор!). И как из кучи изделий выбрать актуальные?

Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку безнадежно устаревших кроссовок, и советы, чем их заменить. Просмотрите эту шпаргалку, чтобы не попасть в модный конфуз.

1. На танкетке или высокой подошве

Эти изделия покинули тренды примерно в середине 2010-х годов. Затем дизайнеры несколько раз пытались вернуть их "славу", но спрос на более удобную обувь помешал этому. Теперь модницы носят кроссовки на толстой (но не очень высокой) или плоской подошве без узоров и пестрого декора. Они не только стильно выглядят, но и заботятся о здоровье ног.

2. С избытком декора

Модели со стразами, пайетками, иллюминацией, вышивкой или чудаковатой комбинацией ярких красок – моветон. Они никак не вписываются в тенденцию "лаконичный дизайн". Если хотите выбрать интересную обувь, делайте ставку на монохромную в насыщенном оттенке, из плотной водонепроницаемой синтетики, замши или с анималистическим принтом.

3. На липучках

Кроссовки на липучках вместо шнуровки вписываются только в детский гардероб. В то время как на девушках и женщинах они выдают безвкусицу. Стилисты советуют носить модели на шнуровке или текстильные без каких-либо дополнительных фиксаторов (те, что напоминают мокасины).

4. С меховым декором

Уточняем: здесь речь идет не о кроссовках, утепленных мехом или шерстью (они сейчас в трендах), а те, что сверху имеют пушистый декор. Откажитесь от них в пользу креативных изделий. К примеру, с небольшими надписями, с контрастной шнуровкой, с принтом тай-дай или эффектом омбре.

5. Золотистые и серебристые

Вероятно, этот пункт у вас вызывает диссонанс, ведь сейчас в трендах вещи с эффектом металлик. Так и есть. Однако в этот список не попали кроссовки. Они были актуальны в середине 2010-х, а сейчас стали старомодными. Хотите выделиться и при этом выглядеть эффектно? Предпочитайте однотонные ярко-розовые, красные или зеленые модели.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти трендах из СССР, которые давно пора выбросить. Они "состаривают" свою владелицу и имеют "дешевый" вид.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!