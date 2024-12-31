Обувной антитренд возродится в 2025 году: с чем носить винтажные ботинки, которые обожали звезды

Мода всегда находит способы вернуть излюбленные элементы прошлых эпох. В 2025 году внимание снова будет приковано к культовым ботильонам, которые когда-то были на пике популярности среди звезд и модных икон, а затем стали антитрендом. Одним из таких обувных шедевров являются винтажные ботинки Balenciaga с пряжками, впервые дебютировавшие на подиумах весна-лето 2011 года.

Видео дня

Как пишет Vogue France, эти ботинки, с характерными вырезами, толстыми подошвами и макси-пряжками стали символом стиля Indie Sleaze – бунтарского, но изящного. Их носили все, от сестер Олсен до Хейли Бибер, а сейчас они возвращаются, чтобы занять место в гардеробах новой волны модников.

Винтаж – это не только о стиле, но и об осознанном подходе к моде. Инвестируя в такие вещи, можно получить уникальный аксессуар, выделяющийся среди массовых трендов. Пока Balenciaga официально не объявила о перевыпуске, эти ботинки можно найти на аукционах, секонд-хендах и винтажных магазинах.

Чтобы гармонично интегрировать ботильоны в современный образ, следует придерживаться нескольких советов. Сочетайте их с минималистической одеждой, например классическим тренчем, свободными брюками или платьями простого кроя, которые подчеркнут сложный дизайн обуви. Добавьте акценты в виде широкого пояса, сумки с металлическими деталями или винтажного украшения, которое завершит образ. Также экспериментируйте с текстурами: кожаные части ботильонов гармонично будут смотреться рядом с шерстью, кашемиром или денимом.

Ранее OBOZ.UA писал, что стилистка назвала самые горячие зимние тренды, которые должны быть в гардеробе каждой. Некоторые кофточки и брюки являются основой всего гардероба, поскольку их можно комбинировать с любой одеждой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!