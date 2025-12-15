Вы будете звездой корпоратива: платье из 80-х стало самым роскошным праздничным трендом

Новогодние праздники и сезон корпоративов уже на пороге, а извечный вопрос "что надеть?" ощущается все острее. В этом году мода делает реверанс в сторону прошлого, заставляя забыть о скучных коктейльных платьях и обратить внимание на дерзкий, сексуальный и стильный трендиз 80-х.

Видео дня

Как пишет авторитетное издание Vogue, главным хитом сезона станет мини-платье с массивными плечами. Это именно тот случай, когда одна вещь способна заменить множество аксессуаров.

Почему все сходят с ума от этого фасона?

Модные эксперты уверяют, что возвращение моды на подкладки на плечах – это не просто ностальгия, а идеальный способ скорректировать фигуру и добавить уверенности. Не зря широкоплечий крой относят к стилю "сильная женщина".

Главная "изюминка" такого платья – геометрия. Широкие, акцентные плечи визуально сужают талию и бедра, создавая желанный силуэт "перевернутого треугольника". А длина мини максимально подчеркивает красоту и изящество ног.

Это любимый прием креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло, который превратил платья с подплечниками в незаменимый атрибут современной моды. И сейчас этот тренд доступен не только на подиумах, но и в массмаркете.

Какое платье выбрать, чтобы произвести фурор?

Чтобы выглядеть актуально, а не как пережиток прошлого, обратите внимание на детали:

Материал: Бархат для роскоши, пайетки для диско-эффекта или плотная костюмная ткань для элегантности.

Цвет: Беспроигрышный вариант – total black. Маленькое черное платье с широкими плечами выглядит драматично и дорого. Также в моде глубокий красный и металлик.

Рукав: Эффектнее всего смотрятся модели с длинными рукавами. Контраст между закрытым верхом и открытыми ногами создает тот самый "вау-эффект" между изысканностью и провокацией.

OBOZ.UA предлагает узнать, какой обуви стоит отдать предпочтение в следующем году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.