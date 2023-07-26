Вы будете выглядеть на 10 лет моложе! Три лучшие прически для женщин 40+. Фото

Мы не откроем для вас Америку, если скажем, что для сохранения молодости не обязательно прибегать к услугам пластического хирурга или косметолога. Достаточно знать несколько фэшн- и бьюти-секретов касательно макияжа с антивозрастным эффектом, оттенков одежды, которые придают образу свежий вид и, безусловно, причесок, которые способны сделать моложе минимум на 10 лет.

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С возрастом большинство красавиц отдают предпочтение коротким стрижкам. OBOZREVATEL расскажет о самых выигрышных вариантах на короткую длину, если вам за сорок.

Многослойная "лохматая" стрижка

Такая стрижка представляет собой поднятые концы, создающие слои и 3D-текстуру. Она подходит как для прямых, так и для вьющихся волос. Кроме того, "лохматая" стрижка максимально проста в укладке и уходе. Достаточно просто высушить голову после мытья с использованием, например, текстурирующего спрея. Она особенно подходит женщинам с тонкими и слабыми волосами. Многослойная стрижка придаст шевелюре густоту и объем. Эти прически сейчас очень популярны и среди юных модниц.

Боб

Боб можно считать "парикмахерским феноменом". Он уже много лет занимает лидирующие места в списке трендов и, поверьте, не собирается сдавать позиций. Он выглядит элегантно и сдержанно, но в то же время несколько дерзко и соблазнительно. Иллюзия длины сохраняется благодаря прямой стрижке. Кроме того, боб придает объем тонким волосам и позволяет легко укладывать пряди любого типа, как вьющиеся, так и прямые. Эта прическа идеально подходит для тех, кто предпочитает классику и минимализм, а ще не любит заморачиваться с укладкой. Но главное ее преимущество – это способность визуального "омолаживания".

Челка-шторка

Добиться вау-эффекта можно при помощи челки-шторки, которая отлично смотрится как с короткими, так и с длинными локонами. Это лучшее решение для тех, кто хочет спрятать морщинки и "убрать" годы. Кроме того, челка красиво обрамит лицо, сделав его худее, а также подчеркнет скулы, но правильно смягчит другие черты. Стильный вариант стрижки с использованием слоев разной длины придает образу очарования. Не бойтесь делать "небрежную" челку. В результате вы получите элегантный и женственный вид.

Ранее мы рассказывали о цветах волос, которые сильно старят. О них стоит забыть после 40 лет, если хотите выглядеть моложе. О коварных оттенках – читайте в нашем материале.

Также OBOZREVATEL писал, какую одежду не стоит носить женщинам старше 50-ти лет. В список попали джинсы с дырками, мешковатые костюмы и многое другое. Ознакомиться с перечнем "запрещенных" вещей предлагаем по ссылке здесь.

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