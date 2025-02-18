Встречаем весну с новым маникюром: семь цветов, освежающих образ

Весна – это идеальное время для обновления не только гардероба, но и маникюра. После холодной и пасмурной зимы хочется добавить в свою жизнь больше света, яркости и свежести. Именно поэтому выбор правильного цвета для ногтей может стать тем же акцентом, который подчеркнет стиль и придаст уверенности.

Видео дня

Тренды весны 2025 года дарят немало неожиданных решений. Конечно, классические пастельные оттенки никуда не исчезли – нежный голубой, сиреневый, мятный и молочные тона всегда остаются в фаворитах. Однако в этом году к ним присоединяются более выразительные и смелые цвета, придающие драматичности и шику. Как отмечает Who What Wear, в центре внимания – металлический блеск, сочные ягодные оттенки и насыщенные природные цвета.

1. Масляно-желтый

Теплый и нежный, он напоминает о первых солнечных лучах после долгой зимы. Этот оттенок идеально подходит для тех, кто хочет подчеркнуть легкость и естественную гармонию образа. Он отлично сочетается как с нюдовыми цветами, так и с более контрастными акцентами.

2. Платиновый хром

Металлический блеск продолжает покорять нейл-индустрию. Серебристый платиновый оттенок с зеркальным эффектом выглядит изысканно и футуристично. Это идеальный выбор для тех, кто хочет придать своим ногтям роскошное сияние.

3. Солнечный апельсин

Светлый, теплый оранжевый оттенок – это настоящий символ весеннего пробуждения. Он дарит ощущение радости и энергии, делая маникюр ярким, но одновременно элегантным.

4. Вишнево-красный

Красный цвет никогда не выходит из моды, но этой весной он приобретает более глубокие ягодные оттенки. Вишнево-красный выглядит одновременно страстно и изысканно, прекрасно дополняя любой образ.

5. Мокко-мусс

Натуральные оттенки коричневого приобретают особую популярность. Оттенок кремового мокко внушает ассоциации с ароматным кофе и придает рукам утонченность. Это отличный выбор для тех, кто любит естественные цвета в маникюре.

6. Сливочно-фисташковый

Спокойный зеленый оттенок со сливочными нотками создает эффект свежести и легкости. Он идеально подходит для тех, кто стремится к сбалансированному и гармоничному образу.

7. Приглушенный бирюзовый

Этот цвет напоминает чистое весеннее небо и кристально прозрачные воды морских побережий. Он освежает образ и придает ему нотку загадочности и элегантности.

Ранее OBOZ.UA писал, что Селена Гомес и Кайли Дженнер показали самый модный маникюр сезона. Тренд иметь более естественный вид распространился и на тенденции в маникюре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!