Всегда будут модными: названы 'вечные' цвета маникюра

Маникюр - это не просто часть ухода за собой, а еще и способ самовыражения, который способен рассказать о характере женщины и ее стиле. С годами тренды меняются, но некоторые оттенки остаются неизменной классикой.

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В 2025 году стилисты и дальше советуют обращать внимание на так называемые "вечные" цвета, которые подходят к любому образу, сезону или событию. Они гармонично смотрятся как на коротких, так и на длинных ногтях, а также подходят женщинам любого возраста.

Эти универсальные оттенки помогают сохранить элегантность, не зависимо от того, что диктует мода. OBOZ.UA предлагает рассмотреть, какие именно цвета маникюра никогда не теряют актуальности.

Эти цвета проверены временем и любимы многими, включая известных личностей. Они настолько универсальны и шикарны, что их можно смело использовать в любое время года. Предлагаем подборку из девяти таких вневременных оттенков, которые помогут создать безупречный маникюр.

Кардинально красный

Этот оттенок является квинтэссенцией классического красного лака для ногтей. Его элегантность заключается в выборе очень специфического, насыщенного тона - кардинально красного. Это интенсивный, глубокий и яркий цвет, который стал символом стиля, его обожала даже икона элегантности Мэрилин Монро.

Шоколадный

Среди богатой палитры коричневых оттенков, шоколадный цвет является беспроигрышным вариантом для создания изысканного маникюра. Этот "сладкий" и приятный цвет особенно красиво смотрится и раскрывает свою глубину на более светлых тонах кожи, добавляя рукам особой привлекательности.

Нюдовый

Для тех, кто предпочитает максимально сдержанный, но при этом изысканный маникюр, идеальным выбором станет нюдовый оттенок. Чем точнее этот цвет соответствует естественному тону вашей кожи, тем более удачным будет результат. Ногти будут выглядеть как гармоничное продолжение пальцев, создавая эффект естественного совершенства.

Насыщенный черный

Черный цвет является безусловной вневременной классикой в маникюре, добавляющей рукам выразительности и харизмы. Это любимый выбор многих звезд. Его нейтральность позволяет легко сочетать такой маникюр с любым нарядом, делая ногти настоящим "хамелеоном", подходящим к любому случаю.

Бордовый

Глубокий и бархатный бордовый оттенок придает рукам особый магнетизм и наполняет образ безграничной элегантностью. Этот насыщенный цвет является отличным выбором для празднования важных моментов жизни или просто для создания роскошного вида, демонстрируя глубину стиля.

Синий bleu Klein

Для творческих натур, стремящихся добавить цвета, но сохранить элегантность, отличным вариантом является синий цвет Кляйна. Этот яркий и насыщенный синий является одновременно смелым и шикарным. Он естественно считается одной из классик нейл-арта, его часто выбирают для своих образов звезды.

Темно-синий (Le bleu marine)

Темно-синий цвет давно вышел за пределы простого тренда и хорошо известен своей изысканностью в мире моды. Эта элегантность переносится и на маникюр. Темно-синие ногти выглядят стильно и утонченно, являясь любимым выбором многих икон стиля.

Молочно-белый

Благодаря своему мягкому и приятному цвету, молочно-белый оттенок придает ногтям свежий, органичный и сияющий вид. Это обязательный элемент современной палитры лаков для ногтей, который заслуженно считается вневременным. Его нежность и элегантность подтверждает тот факт, что именно этот оттенок выбрала Меган Маркл для своего свадебного маникюра.

Нежно-розовый

Это цвет, который ассоциируется с легкостью и романтичностью. Он является искусным дополнением к любому образу. Его уникальное сияние придает рукам особый свет, подчеркивая естественную красоту ногтей и создавая очаровательный и утонченный вид.

Эти девять оттенков лака для ногтей являются воплощением элегантности и универсальности. Они позволяют создать стильный и изысканный маникюр, который будет актуален в любой ситуации и в любое время года, подчеркивая индивидуальность и безупречный вкус.

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