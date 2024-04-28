Все остальное – ложь. Психотерапевт назвал количество друзей, которое может иметь человек, и в качестве примера привел мозг чайки

Известный украинский ученый, психиатр Олег Чабан убежден, что человек не может контактировать с более чем 150 людьми. По его словам, чем меньше головной мозг, тем больше связей. В качестве примера он привел чаек, которые высоко социализированы.

Об этом врач рассказал на YouTube-канале "Желтые Кеды" с Юлией Бориско. Он добавил, что успех не зависит от количества друзей.

"Когда говорят, что у меня очень много друзей и это успех. Я в это не верю. Есть прекрасная работа, которая называется "Магическое число Данбара". Автор Робин Данбар вывел количество доверительных связей. Он провел параллели с объемом головного мозга от птиц до людей. Чем меньше головной мозг, тем больше связей. Здесь можно вспомнить чаек, которые высоко социализированы", – сказал Чабан. Однако от этого чайки не более умны или успешны.

Психиатр сказал, что у человека может быть максимум 150 контактов.

"Все, что стоит за цифрой 150 – это ложь. У меня в Facebook 5 000 друзей и весь мир меня любит – это безумие", – уверен врач.

А настоящих друзей может быть не больше трех. И это не зависит, живете ли вы в глухом селе в Закарпатье или вы – известная персона. Просто есть разные запросы. Здесь Олег Чабан приводит простой пример.

"Есть трое злоупотребляющих алкоголем и они дружат вокруг одной бутылки. Есть разные уровни дружбы", – подчеркнул психиатр.

Также он сказал, что мозг успешного человека менее активен, чем мозг человека с низким уровнем IQ.

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