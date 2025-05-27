Время для трансформации: прически, которые сделают вас моложе

Выглядеть моложе – цель многих женщин. И в погоне за ней не стоит пренебрегать таким инструментом, как прическа. Правильно постриженные и уложенные волосы могут сделать лицо визуально более молодым и свежим.

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На какие стили причесок при этом ориентироваться, подсказали эксперты издания In Style. С возрастом наши лица меняются и то, что подходило нам в 20, вряд ли подойдет в 50. Вот какие изменения в прическе помогут ощутимо освежить образ.

Кудрявая челка

Лоб – одна из тех частей лица, которая выдает возраст первой. А челка – это простой способ изменить свою прическу, не жертвуя при этом длиной. Если у вас волнистые волосы, прекрасно – дайте прядям на лбу завиваться естественным образом. Это будет выглядеть игриво, прикроет проблемную зону и добавит объема прическе в целом.

Обернутый боб

Попробуйте стрижку боб с градуированной длиной – короче сзади и длиннее спереди. Такая асимметричная стрижка подойдет для большинства типов лица, откроет привлекательную зону шеи и отвлечет внимание от признаков старения. Ее можно укладывать разными способами и делать несколько неопрятной. Тем не менее, с этой стрижкой нужно быть осторожным тем, кто имеет выраженные щеки – обратная форма может сделать их визуально слишком тяжелыми.

Прямые пряди, обрамляющие лицо

Дженнифер Энистон не даст соврать – этот стиль прически универсален чуть ли не в любом возрасте. В юности от демонстрирует все лучшие черты естественной шевелюры, в зрелости помогает скрыть возрастные изменения, которые заметны именно по бокам лица. Что стоит изменить с течением времени, так это методику подстригания кончиков. Их лучше сделать рваными, чтобы вся прическа выглядела более легкой и не тянула лицо вниз.

Волнистые локоны с боковым пробором

Волосы, спадающие свободными волнами, молодят всегда – в любом возрасте. Тем не менее, если в юности такая прическа лучше всего смотрится с пробором по центру, потом его лучше перенести на бок. Так вы скроете признаки истончения шевелюры и добавите больше объема на макушке. К тому же боковой пробор помогает лучше открыть взгляд.

Высокий хвост

Завязанный высоко на макушке хвост помогает выстроить подтянутую восходящую линию челюсти, а это заметно омолаживает образ в целом. Слегка накрутите концы волос, чтобы придать хвосту желаемый объем. Также можно попробовать начесать волосы немного выше места, где вы их закрепили, воспользоваться текстурирующим спреем или использовать заколки, чтобы придать дополнительный объем.

Удлиненное каре

Каре длиной ниже уровня челюсти, которое спадает почти до плеч, еще один удачный выбор для омоложения образа. Более короткие волосы всегда выглядят более здоровыми и ухоженными, а значит молодыми. Более того, они сами ложатся таким образом, что визуально создают больший объем и густоту. При этом передние пряди красиво обрамляют лицо и прячут возрастные изменения по его бокам. А чтобы скрыть лоб, можно отстричь челку желаемой длины и текстуры – она очень подходит к удлиненному каре.

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