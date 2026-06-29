Время для экспериментов: какие прически будут выглядеть стильно в 2026 году

Современные тенденции в прическах демонстрируют яркое стремление к самовыражению, легкости и естественной красоте. В этом году стилисты делают основной акцент на универсальности, предлагая варианты как для поклонниц безупречного глянцевого блеска, так и для любительниц непринужденного объема.

Видео дня

Новые интерпретации известных стрижек позволяют легко обновить образ без кардинального изменения длины волос. Благодаря разнообразию актуальных трендов каждая женщина сможет подобрать идеальную форму, которая подчеркнет ее уникальность и будет соответствовать самым современным модным канонам, отмечают эксперты SheFinds.

Каскадная стрижка "бабочка"

Эта стрижка завоевала огромную популярность благодаря способности создавать удивительную иллюзию густых и пышных волос. Более короткие пряди, нежно обрамляющие лицо, плавно переходят в значительную общую длину, обеспечивая роскошное движение и естественную упругость. Образ приобретает выразительную динамичную форму, полностью сохраняя базовую длину локонов. Такой воздушный эффект выглядит необычайно легко, изящно и современно.

Челка-шторка

Такой элемент остается фаворитом среди модниц, ведь он способен мгновенно освежить практически любую прическу без радикальных преобразований. Особая форма мягко подчеркивает черты лица, добавляя изящный акцент в области глаз и скул. В отличие от прямого среза, этот вариант отрастает очень аккуратно и гармонично сливается с остальными волосами. Он придаёт образу нотку непринуждённого шика, которая выглядит естественно, а не слишком натужно.

Глянцевое каре

Этот вариант привлекает внимание своей ультрагладкой, идеально отполированной поверхностью, которая отражает свет как зеркало. Строгие четкие линии и безупречная текстура придают прическе изысканный вид высокой моды. В то время как большинство современных стилей делают акцент на пышности, глянцевое каре создает эффектный контраст благодаря минималистичной эстетике. Это смелый выбор для тех, кто стремится выглядеть элегантно, уверенно и прогрессивно.

Бикси

Оригинальный гибрид классического боба и ультракороткой пикси переживает настоящий расцвет, демонстрируя идеальный баланс между дерзостью и практичностью. Прическа дарит легкость короткой стрижки, но оставляет достаточно длины для мягкости и разнообразных вариантов укладки. Результатом становится игривый образ, который выглядит непринужденно и не требует слишком сложного ухода.

Итальянский боб

Этот стиль продолжает удерживать лидирующие позиции благодаря своему роскошному и аристократичному виду. Обычно волосы стригут ровно на уровне подбородка или чуть ниже, делая ставку на максимальный объем и здоровый блеск. В отличие от строгих графичных причесок прошлого, итальянский вариант имеет более мягкую, слегка расслабленную текстуру. Он выглядит ухоженно без лишних усилий, что и привлекает современных женщин.

Удлиненный лоб

Удлиненный вариант остается одним из самых востребованных решений, поскольку сочетает в себе преимущества короткой и длинной стрижки. Стрижка достаточно лаконична, чтобы оставаться практичной, но позволяет собирать волосы в хвост или создавать разнообразные вечерние прически. Универсальная форма подходит практически всем, а чёткие линии освежают образ. Независимо от укладки – гладкой, волнистой или слегка растрёпанной – лоб всегда актуален.

Современный шег

Эта прическа прошла долгий путь эволюции от своих ретро-истоков до одного из самых стильных и простых в уходе решений. Многочисленные слои создают впечатляющий объем и текстуру, формируя живой, непринужденный силуэт. Современный каскад стал гораздо мягче, что позволяет адаптировать его к любому типу лица и волос. Расслабленный стиль стрижки полностью соответствует тренду на индивидуальность и естественность.

Длина до плеч с каскадом

Волосы средней длины в сочетании с нежными слоями снова возвращаются в моду, обеспечивая великолепную динамику без потери длины. Градуировка избавляет пряди от тяжелого или плоского вида, придавая им изящную форму. Такая прическа выглядит очень свежо благодаря подчеркиванию естественной текстуры. Она достаточно сдержанна для офисного дресс-кода и в то же время легка для повседневной жизни.

Мягкий французский боб

Эта прическа безупречно воплощает тот самый легендарный парижский шарм, который никогда не теряет своей актуальности. Линия среза обычно проходит между подбородком и скулами, сочетаясь с мягкими краями вместо строгой геометрии. Образ получается романтичным, лёгким и по-настоящему поэтичным. Его легкая небрежность идеально гармонирует с современной философией минимализма в индустрии красоты.

OBOZ.UA ранее писал о цветах волос, которые стали хитами этого лета.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.