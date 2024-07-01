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Маникюр для смелых девушек: эти ногти станут хитом лета 2024 года

Анна Боклажук
Lady Oboz
2 минуты
96
Маникюр для смелых девушек: эти ногти станут хитом лета 2024 года

Ярко-зеленый оттенок маникюра – модный тренд лета 2024. Этот цвет (почти радиоактивный, неоново-зеленый) является полной противоположностью приглушенных пастельных тонов, которые также пользуются популярностью в теплый сезон. Поэтому выбор такого оттенка совершенно идеален для смелых девушек.

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И хотя этот цвет не для слабонервных, есть несколько вариантов добавить его к вашему стилю. Сайт women.com предлагает 5 идей маникюра с ярко-зеленым оттенком.

Добавьте наглости вашим ногтям

Маникюр для смелых девушек: эти ногти станут хитом лета 2024 года

Один из самых простых способов войти в модный летний тренд ногтей – оставаться простым. Для этого нанесите лаймовый лак на каждый ноготь, затем добавьте маленький нейл-арт на один палец. Это может быть на любом ногте, который вы выберете.

Сделайте свой салатовый маникюр хромированным

Маникюр для смелых девушек: эти ногти станут хитом лета 2024 года

Если вы хотите войти в эту тенденцию цветов способом, который немного менее яркий, то сделать этот оттенок хромированным – это отличный выбор. Хромированные ногти обладают волшебным металлическим краем, поэтому это более гламурный способ заставить цвет работать на вас. Для этого образа вы можете нанести лак, в котором уже есть мерцание или попробовать лаймово-зеленую хромированную пудру, чтобы образ продержался некоторое время.

Эффект градиента

Маникюр для смелых девушек: эти ногти станут хитом лета 2024 года

Еще один интересный способ приобщиться к этому смелому тренду – применить эффект выцветания к своему маникюру. Если вам не нравится, что весь ваш ноготь полностью зеленый, нанесите цвет только на кончики и выберите прозрачный оттенок (или что-то подходящее к вашим натуральным ногтям) на другую часть пластины ногтя. Пудра для ногтей – отличный способ получить такой вид, поскольку использовать щеточку для ногтей гораздо проще, чтобы получить эффект плавного градиента, чем с помощью лака.

Типсы с оттенком лайма

Маникюр для смелых девушек: эти ногти станут хитом лета 2024 года

Нанесение прозрачных типов с прозрачным слоем лаймового оттенка поверх ногтей – один из способов действительно заявить о себе и сделать что-нибудь неожиданное. Также можно добавить чуть-чуть блеска с помощью украшений для ногтей, чтобы пойти еще дальше.

Сделайте этот зеленый блеск

Маникюр для смелых девушек: эти ногти станут хитом лета 2024 года

Используйте блестящий зеленый оттенок лайма для идеальной комбинации элегантных ногтей. Вы можете использовать блестящий лак или выбрать лак без блеска и добавить его поверх. В любом случае, несомненно, эта мания заставит всех говорить о ваших очень горячих ногтях.

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