Маникюр для смелых девушек: эти ногти станут хитом лета 2024 года

Ярко-зеленый оттенок маникюра – модный тренд лета 2024. Этот цвет (почти радиоактивный, неоново-зеленый) является полной противоположностью приглушенных пастельных тонов, которые также пользуются популярностью в теплый сезон. Поэтому выбор такого оттенка совершенно идеален для смелых девушек.

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И хотя этот цвет не для слабонервных, есть несколько вариантов добавить его к вашему стилю. Сайт women.com предлагает 5 идей маникюра с ярко-зеленым оттенком.

Добавьте наглости вашим ногтям

Один из самых простых способов войти в модный летний тренд ногтей – оставаться простым. Для этого нанесите лаймовый лак на каждый ноготь, затем добавьте маленький нейл-арт на один палец. Это может быть на любом ногте, который вы выберете.

Сделайте свой салатовый маникюр хромированным

Если вы хотите войти в эту тенденцию цветов способом, который немного менее яркий, то сделать этот оттенок хромированным – это отличный выбор. Хромированные ногти обладают волшебным металлическим краем, поэтому это более гламурный способ заставить цвет работать на вас. Для этого образа вы можете нанести лак, в котором уже есть мерцание или попробовать лаймово-зеленую хромированную пудру, чтобы образ продержался некоторое время.

Эффект градиента

Еще один интересный способ приобщиться к этому смелому тренду – применить эффект выцветания к своему маникюру. Если вам не нравится, что весь ваш ноготь полностью зеленый, нанесите цвет только на кончики и выберите прозрачный оттенок (или что-то подходящее к вашим натуральным ногтям) на другую часть пластины ногтя. Пудра для ногтей – отличный способ получить такой вид, поскольку использовать щеточку для ногтей гораздо проще, чтобы получить эффект плавного градиента, чем с помощью лака.

Типсы с оттенком лайма

Нанесение прозрачных типов с прозрачным слоем лаймового оттенка поверх ногтей – один из способов действительно заявить о себе и сделать что-нибудь неожиданное. Также можно добавить чуть-чуть блеска с помощью украшений для ногтей, чтобы пойти еще дальше.

Сделайте этот зеленый блеск

Используйте блестящий зеленый оттенок лайма для идеальной комбинации элегантных ногтей. Вы можете использовать блестящий лак или выбрать лак без блеска и добавить его поверх. В любом случае, несомненно, эта мания заставит всех говорить о ваших очень горячих ногтях.

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