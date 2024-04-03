Восемь классических вещей из 90-х, которые снова будут носить в 2024 году. Фото
Каждый год в модных трендах появляются хиты эпохи 90-х и 2000-х – и 2024 год не исключение. Впрочем, в балансе повседневных образов популярные когда-то вещи, которым предсказывали забвение, выглядят гармонично и даже не кажутся "пережитком прошлого".
Как отмечает Who What Where UK, возвращает старые тренды в моду именно поколение зуммеров, родившихся уже после 2000 года и почувствовавших лишь последствия 90-х. Много вещей из прошлого выглядят свежо до сих пор, а кое-что даже стало универсальной классикой.
Минимализм
Немногие догадываются, но уравновешенный образ с минимальным количеством вещей взял свое начало именно в 90-х. Да, эта эпоха не только о ярких спортивных костюмах. Этот изысканный подход к подбору образа не стареет, а в таких стилях, как тихая роскошь, кэжуал и даже mad wife, его легко можно проследить.
Джинсы прямого кроя
Классические прямые джинсы никогда не выйдут из моды, ведь будут прекрасно сидеть на любой фигуре.
Брюки капри
В 2023 году штаны карго снова вернулись в моду, а в этом году на подиумы вышли капри. Неважно, какую посадку они будут иметь, ведь в тренды ворвались как ретро-модели, так и вариации с завышенной талией.
Танкетка
Танкетка хоть не весомый тренд 90-х годов, но ее точно обожали в 2000-х. Благодаря последним модным показам стало ясно, что эта неординарная обувь перерождается.
Сумка багет
Эта сумка годами не теряет популярности благодаря емкости и удобству ношения на плече. А еще она хорошо впишется в любой образ.
Платье в бельевом стиле
Тоненькое платьице, переливающееся на солнце благодаря блестящей ткани, за последние годы стало неотделимой частью гардероба многих красавиц. Весь секрет в ее универсальности, ведь эту вещь можно надеть поверх футболки, гольфа или рубашки, под теплый объемный свитер или как самостоятельный элемент образа.
Мюли
Обувь без пятки всегда можно найти на полках магазинов, но в этом году она приобретает еще большую популярность.
Спортивные штаны вместо джинсов
Такой образ может быть не всем понравится, но он точно имеет шанс на существование: обычные спортивные штаны легко сочетать с блейзером, кожаной курткой или длинным тренчем.
Ранее OBOZ.UA писал о вещах, которые дизайнеры называют антитрендовыми, но они все равно возвращаются в моду и придают образу элегантный шарм.
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