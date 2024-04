7 антитрендовых элементов одежды, которые из года в год возвращаются в моду. Фото

Сколько бы модные эксперты не рассказывали, что некоторая одежда повседневного обихода уже давно вышла из трендов, она все еще из года в год не теряет своей актуальности. Большинство из этих вещей навеивают эпохой 90-х, что может указывать на долговечность стиля.

Несмотря на свой ностальгический характер одежды, следует все же не забывать, что благодаря актуальным мелочам этот элемент гардероба может идеально вписываться в повседневную жизнь. Who What Where UK отмечает, что часто эти вещи даже кажутся вневременными.

Кожаное пальто

Кожаное пальто не очень распространено в образах, ведь часто может казаться, что только зима для него идеальный сезон. Этот элемент одежды выглядит элегантно, а на весеннюю погоду – отличный выбор.

Белые туфли

Белые ботинки могут стать акцентной вещью в образе и этим прибавят изюминку образу.

Вельветовые штаны

Благодаря текстуре в рубчик вельветовые брюки выглядят интересно, а теплые оттенки будут превосходной заменой джинсам.

Жилет

Безрукавки на пуговицах напоминают ретро-стиль и отлично впишутся в классический образ.

Объемная юбка

Объемная юбка напоминает классический образ французской барышни.

Бордовая сумка

Бордовая сумка прекрасно подходит к любому образу: от кэжуала стиля до тихой роскоши.

Леопардовый принт

Несмотря на звание антитрендовости, леопард всегда будет актуальным в дизайнах юбок, кофт, меха и даже аксессуаров.

