7 антитрендовых элементов одежды, которые из года в год возвращаются в моду. Фото
Сколько бы модные эксперты не рассказывали, что некоторая одежда повседневного обихода уже давно вышла из трендов, она все еще из года в год не теряет своей актуальности. Большинство из этих вещей навеивают эпохой 90-х, что может указывать на долговечность стиля.
Несмотря на свой ностальгический характер одежды, следует все же не забывать, что благодаря актуальным мелочам этот элемент гардероба может идеально вписываться в повседневную жизнь. Who What Where UK отмечает, что часто эти вещи даже кажутся вневременными.
Кожаное пальто
Кожаное пальто не очень распространено в образах, ведь часто может казаться, что только зима для него идеальный сезон. Этот элемент одежды выглядит элегантно, а на весеннюю погоду – отличный выбор.
Белые туфли
Белые ботинки могут стать акцентной вещью в образе и этим прибавят изюминку образу.
Вельветовые штаны
Благодаря текстуре в рубчик вельветовые брюки выглядят интересно, а теплые оттенки будут превосходной заменой джинсам.
Жилет
Безрукавки на пуговицах напоминают ретро-стиль и отлично впишутся в классический образ.
Объемная юбка
Объемная юбка напоминает классический образ французской барышни.
Бордовая сумка
Бордовая сумка прекрасно подходит к любому образу: от кэжуала стиля до тихой роскоши.
Леопардовый принт
Несмотря на звание антитрендовости, леопард всегда будет актуальным в дизайнах юбок, кофт, меха и даже аксессуаров.
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