Волосы будут расти лучше: добавьте один ингредиент в шампунь

Уход за волосами часто сводится к выбору "правильного" шампуня, маски или сыворотки. Мы ищем объем, блеск и густоту, но иногда проблема не в самом средстве, а в том, чего им не хватает. Если волосы стали тонкими и быстро жирнеют у корней, стоит обратить внимание на состояние кожи головы.

Именно она определяет, в каких условиях работают волосяные фолликулы. Эксперты говорят, что один простой ингредиент может помочь создать для них более здоровую среду – гвоздика.

Почему именно гвоздика

Гвоздику традиционно связывают с успокаивающими и очищающими свойствами, а также способностью стимулировать кровообращение. Она содержит антиоксиданты и минералы, важные для здоровой среды кожи головы.

Если кожа раздражена, слишком жирная или разбалансированная, волосяные фолликулы работают в состоянии постоянной нагрузки.

Гвоздика обладает легким антисептическим эффектом, помогает регулировать выделение себума и создает условия, при которых волосы меньше страдают у корней. Изменения происходят постепенно.

Как добавить гвоздику в шампунь

Процедура проста и не требует сложных ингредиентов.

Возьмите шампунь, который подходит вашему типу волос (желательно без агрессивных отдушек и сульфатов в высокой концентрации). Измельчите несколько бутонов гвоздики. Залейте их теплой, но не кипящей водой. Дайте настояться около 20 минут. Процедите жидкость и добавьте ее к шампуню – примерно треть объема. Смесь станет немного темнее и будет иметь легкий пряный аромат, который не остается на волосах после мытья.

Как правильно использовать

Наносите шампунь на влажные волосы и мягко массируйте именно кожу головы. Оставьте средство на 2–3 минуты, после чего тщательно смойте.

Главное – умеренность. Это не экспресс-метод для мгновенного эффекта, а способ постепенно поддержать баланс кожи головы.

Какого результата ожидать

При регулярном использовании чаще всего замечают:

уменьшение жирности у корней;

меньшую ломкость;

прикорневой объем.

Гвоздика не обещает чуда и не способна мгновенно ускорить рост волос. Она помогает восстановить баланс.

