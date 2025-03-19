Как с годами менялась Кейт Миддлтон и почему сейчас ее макияж называют идеальным для женщин старше 40 лет

Во время каждого публичного выхода Кейт Миддлтон очаровывает общественность своим непревзойденным и элегантным внешним видом. В настоящее время принцесса Уэльская предпочитает изысканные образы и нюдовые оттенки в макияже, однако в более молодом возрасте она экспериментировала с косметическими средствами.

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Так, например, во время учебы в университете Ее Высочество любила подчеркивать глаза темной подводкой, а также делать четкие и тоненькие брови. Как отметила визажистка Уна Коннор в комментарии Daily Mail, супруга принца Уильяма постепенно отошла от своего смелого бьюти-образа. Она начала пользоваться правилом "меньше значит больше" и выбирать нюдовые оттенки декоративных средств, что сделало ее нынешний мейкап идеальным для женщин старше 40 лет.

Любовь к более яркому макияжу Кейт Миддлтон продемонстрировала в день своей свадьбы. По словам Уны Коннор, принцесса Уэльская смогла создать идеально сбалансированный образ, поскольку сделала выразительные глаза с помощью темной подводки, а вот помаду и румяная избрала в нежном розовом оттенке. По мнению эксперта, особую изысканность мейкапу Ее Высочества придали мерцающие тени.

Трансформация макияжа Кейт Миддлтон началась в 2019 году. Она постепенно отказывалась от тонких и четких бровей, вместо этого предпочитала более естественную форму. Кроме того, избранница принца Уильяма больше не использует черную подводку.

"Во внешности Кейт Миддлтон точно произошли изменения. Кажется, она предпочитает более светлую подводку, выбирает коричневый цвет вместо черного и больше растушевывает ее, чтобы создать мягкие линии. В ее коллекции меньше розовых, а больше коричневых и бронзовых оттенков. Эта серо-коричневая палитра – изысканный и вневременной образ, который подойдет большинству женщин в возрасте от сорока лет и старше", – отметила визажистка.

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