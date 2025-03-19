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Как с годами менялась Кейт Миддлтон и почему сейчас ее макияж называют идеальным для женщин старше 40 лет

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,6 т.
Как с годами менялась Кейт Миддлтон и почему сейчас ее макияж называют идеальным для женщин старше 40 лет

Во время каждого публичного выхода Кейт Миддлтон очаровывает общественность своим непревзойденным и элегантным внешним видом. В настоящее время принцесса Уэльская предпочитает изысканные образы и нюдовые оттенки в макияже, однако в более молодом возрасте она экспериментировала с косметическими средствами.

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Так, например, во время учебы в университете Ее Высочество любила подчеркивать глаза темной подводкой, а также делать четкие и тоненькие брови. Как отметила визажистка Уна Коннор в комментарии Daily Mail, супруга принца Уильяма постепенно отошла от своего смелого бьюти-образа. Она начала пользоваться правилом "меньше значит больше" и выбирать нюдовые оттенки декоративных средств, что сделало ее нынешний мейкап идеальным для женщин старше 40 лет.

Как с годами менялась Кейт Миддлтон и почему сейчас ее макияж называют идеальным для женщин старше 40 лет

Любовь к более яркому макияжу Кейт Миддлтон продемонстрировала в день своей свадьбы. По словам Уны Коннор, принцесса Уэльская смогла создать идеально сбалансированный образ, поскольку сделала выразительные глаза с помощью темной подводки, а вот помаду и румяная избрала в нежном розовом оттенке. По мнению эксперта, особую изысканность мейкапу Ее Высочества придали мерцающие тени.

Как с годами менялась Кейт Миддлтон и почему сейчас ее макияж называют идеальным для женщин старше 40 лет

Трансформация макияжа Кейт Миддлтон началась в 2019 году. Она постепенно отказывалась от тонких и четких бровей, вместо этого предпочитала более естественную форму. Кроме того, избранница принца Уильяма больше не использует черную подводку.

Как с годами менялась Кейт Миддлтон и почему сейчас ее макияж называют идеальным для женщин старше 40 лет
Как с годами менялась Кейт Миддлтон и почему сейчас ее макияж называют идеальным для женщин старше 40 лет

"Во внешности Кейт Миддлтон точно произошли изменения. Кажется, она предпочитает более светлую подводку, выбирает коричневый цвет вместо черного и больше растушевывает ее, чтобы создать мягкие линии. В ее коллекции меньше розовых, а больше коричневых и бронзовых оттенков. Эта серо-коричневая палитра – изысканный и вневременной образ, который подойдет большинству женщин в возрасте от сорока лет и старше", – отметила визажистка.

Как с годами менялась Кейт Миддлтон и почему сейчас ее макияж называют идеальным для женщин старше 40 лет

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