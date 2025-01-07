Визажист Меган Фокс раскрыла главный секрет ее сияющей кожи, которым может воспользоваться каждый

Американская киноактриса и модель Меган Фокс в свои 38 лет поражает поклонников гладкой и сияющей кожей. Ее визажистка раскрыла главный секрет здорового блеска, которым может воспользоваться любой желающий.

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По словам эксперта по макияжу, чтобы создать сияющий тон актрисы на красной дорожке, она использует масло для лица, содержащее антиоксиданты. WhoWhatWear написали, как наносить ее для собственного макияжа.

Масло для лица

Формула масла для лица, которой пользуется визажистка Меган Фокс, представляет собой смесь CoQ10, масла шиповника и облепихового масла. Каждый из этих ингредиентов богат антиоксидантами, благодаря чему масло почти мгновенно впитывается.

Кроме того, она не оставляет липкий слой и жирные следы. Оранжевый оттенок такого масла придает легкий и естественный эффект бронзирования кожи.

Как использовать этот секрет дома

На палетку для макияжа или на тыльную сторону ладони нанесите ваш любимый тональный крем. Добавьте пару капель масла для лица и смешайте кисточкой, спонжем для макияжа или пальцами.

Получившуюся смесь нанесите на лицо обычным способом. Масло придаст тональному крему шелковистой увлажняющей текстуры, а впоследствии – более насыщенного цвета.

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