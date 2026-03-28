Винтажные джинсы снова в моде: 6 трендовых моделей

Стиль нулевых решительно возвращается в моду, а вместе с ним и фасоны джинсов, которые были на пике 20 лет назад. А приближение весны приносит с собой более светлые оттенки денима, неожиданные силуэты и акцентные пары, способные мгновенно превратить сет с футболкой и кроссовками в стильный образ.

Впрочем, как пишет издание InStyle, эпоха Y2K на этот раз возвращается с продуманным сочетанием деталей. Она несет с собой энергию ностальгии, но без прежних модных ошибок. Вот какие винтажные модели будут в тренде в этом сезоне.

Широкие подкаты

Джинсы с подкатами, ставшие популярными еще в 50-х как символ бунтарства, всегда считались смелым заявлением. В этом сезоне особенно модно делать их на темном дениме и подворачивать широкую полосу ткани. Лучше всего в этом тренде то, что его легко реализовать самостоятельно: достаточно подкатить слишком длинные джинсы и зафиксировать их булавками или несколькими стежками.

Выразительный клеш

Нравится вам это или нет, но расклешенные джинсы снова в моде. Можно называть это "эффектом Ханны Монтаны" или возрождением стиля бохо-шик, однако некогда культовый силуэт заметно обновился. Современный клеш варьируется от едва заметного расширения до драматических "колоколов", выполненных в разных цветах денима, что позволяет легко подобрать вариант под свой вайб. Такие джинсы, облегающие в бедрах и широкие внизу, визуально удлиняют ноги. Для создания образа в духе 2000-х их стоит сочетать с укороченной курткой, сумкой с заклепками и эффектной шляпой.

Джинсы-бочки

Эту модель, которую также называют джинсами-баллонами, отличает намеренно изогнутый крой – объемный в штанинах и слегка суженный у щиколотки. Такой силуэт демонстрирует идеальный баланс между опрятным и расслабленным видом, создавая структуру без лишней жесткости. Секрет стилизации заключается в правильном сочетании пропорций: объем джинсов стоит уравновесить приталенным верхом или коротким свитером. К ним стоит добавить туфли на невысоком каблуке и любимую сумку.

Низкая посадка

Модный кошмар нулевых – джинсы с низкой посадкой – официально вернулись. Но на этот раз они выглядят уместно. Теперь их сочетают с уютным трикотажем, что доказывает: главным правилом успешного образа с низкой посадкой является баланс.

Мешковатый крой

Широкие джинсы прочно закрепили за собой статус идеальной вещи для повседневной жизни. Расслабленные и непринужденные, они мгновенно добавляют образу крутости, независимо от вашего персонального стиля. Их главное ключевое преимущество – универсальность: они одинаково хорошо смотрятся как с классическим пиджаком и сапогами, так и с простой футболкой и кедами. Это базовая вещь, которая нужна в каждом гардеробе.

Разрезы как акцент

Джинсы с разрезами на швах – идеальный выбор, если вы хотите продемонстрировать обувь. Подобно легкому клешу, небольшой разрез у щиколотки притягивает взгляд вниз, акцентируя на каблуках или любимых ботильонах. А еще он придает классическому дениму современный вид. В сочетании со строгой рубашкой, приталенным жакетом и дизайнерской сумкой такой образ выглядит максимально отшлифованным. Это еще одно доказательство того, что маленькие детали имеют наибольшее значение.

