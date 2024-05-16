В стиле яворовского платка и с гербами: Зеленские показали свои символические черно-белые вышиванки почти за 15 тысяч гривен. Фото

По случаю Дня вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская показали свои вышитые рубашки, вдохновленные украинской символикой. На лидере украинцев была черная льняная вышиванка с гербами, а первая леди нарядилась в рубашку в стиле яворовского платка.

Стоимость обеих национальных элементов гардероба супругов составляет около 15 тысяч гривен. Их создали отечественные бренды, вдохновляясь украинскими символами. OBOZ.UA решил рассказать о значении вышиванок.

На Владимире Зеленском можно увидеть вышиванку из черного льна "Vidsich" – "Відсіч". Ее создал бренд "Etnodim", вдохновившись борьбой украинского народа. Цена на сайте бренда – 4400 грн без скидки (со скидкой 3960 грн).

"С орнаментами креста, булавы, меча, дубовых листьев, стилизованного герба и др. Они несут в себе символы смелости, прочности, борьбы и исторического пути Украины", – пояснили дизайнеры.

В черной рубашке с белой вышивкой президент олицетворял стойкость, несокрушимый дух и решительность своего народа.

Елена Зеленская для себя выбрала светлую модель, созданную брендом "Gaptuvalnya". На сайте вышиванку "Яворовский чудоцвет" можно найти за 9950 грн.

Минималистичный орнамент женской рубашки вдохновлен красотой и самобытностью яворовского платка, который распространен на Львовщине.

Стоит добавить, что супругам Зеленским не всегда приходится покупать одежду. К примеру, во время одного из интервью глава государства признался, что все футболки хаки ему присылают украинские бренды или передают военные.

Напомним, в прошлом году Елена Зеленская встретила этот праздник в Сеуле, где выбрала для важной встречи особую сорочку-вытинанку от известного отечественного бренда "Gunia Project". Президент Украины ровно год назад позировал в вышитой льняной рубашке в стиле милитари.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские звезды показали свои брендовые вышитые сорочки, в которых празднуют День вышиванки.