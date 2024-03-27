В тренде хром, пастель и натуральность. Как выглядит весенний маникюр украинских звезд

Украинские звезды не отстают от трендов маникюра, показывая свои весенние дизайны в соцсетях. Например, репер alyona alyona засветила в stories хромированный маникюр, который называют одной из тенденций 2024 года.

Красавицы отечественного шоу-биза выбирают яркие и нежные оттенки, предпочитая естественность и натуральность. Однако есть те, чей выбор пал на более смелые варианты. OBOZ.UA собрал подборку из самых интересных.

alyona alyona

Артистка выбрала интересный хромированный маникюр с голографическим эффектом: в зависимости от освещения, ногти переливаются разными цветами.

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская показала нежный мани. Ее ногти – пастельного розового цвета, граничащего с нюдом.

Леся Никитюк

Телеведущая засветила фиолетовый мани пастельного оттенка, который дополнил ее смелый аутфит.

Маша Ефросинина

Блогер и ведущая Маша Ефросинина выбрала для маникюра белый цвет и миндалевидную форму.

Анна Кошмал

В новой фотосессии актриса Анна Кошмал позировала перед камерой с аккуратными натуральными ногтями.

Тина Король

Певица удивила фанатов новыми нежными снимками, выбрав для фото светлый лак с розовым оттенком.

Катя Кузнецова

Актриса, в отличие от звездных коллег, сделала темный мани. Ногти Кузнецовой напоминают темно-винный цвет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трендах маникюра, которые будут царить этой весной и летом. 10 идей для вдохновения – от минимализма до роскошной классики.

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