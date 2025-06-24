В стиле old money: какой оттенок блонда выбрать летом

Ничто так не делает образ совершенным и дорогим на вид, как правильно подобранный оттенок волос. Кстати, один из трендовых цветов этого сезона не просто подойдет практически любому типу внешности, но и придаст образу шика, присущего модному стилю old money.

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Как пишет издание New Beauty, этот цвет – это white gold blond, или же белое золото. По сути, это более теплая сторона благородной платины. Такой оттенок идеально подходит для лета.

Что такое оттенок белого золота

Платиновый блонд приходит на ум, когда речь идет об ультра-светлых оттенках блонда. Но с белым золотом у него есть одно серьезное отличие. Платина имеет серебристый подтон, тогда как белое золото, как следует из названия оттенка, при общем светлом фоне, играет золотистыми нотками. Получается не менее ярко, но более по-летнему.

Кому подойдет белое золото

На самом деле такой цвет подойдет и тем, у кого теплый тип внешности, и тем, кто имеет холодный цветотип. Он придаст образу энергичности, игривости и яркости. А еще объема, ведь летнее солнце умеет окрашивать волосы цвета белого золота в разные оттенки, в зависимости от угла, под которым упадут лучи.

К тому же белое золото в целом менее рискованный вариант, чем платина. Оно не так подчеркивает бледность кожи за счет более теплого подтона.

Как получить цвет белого золота

Поскольку база этого оттенка очень светлая, достичь нужного цвета за один сеанс, вероятно, не удастся. К тому же, чем темнее ваш природный оттенок, тем более тщательный уход понадобится прядям после такого экстремального осветления. Поэтому запаситесь терпением.

Стилисты рекомендуют не полагаться на свою способность описывать нужный цвет, а вооружиться картинками с желаемым оттенком перед походом к колористу. А также приобрести для домашнего ухода маску для глубокого восстановления и средства для разглаживания прядей, ведь столь глубокое осветление делает волосы более сухими, а значит пушистыми и склонными к кудрявости.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цвета волос подходят для теплого типа внешности.

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