Всемирно известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала одной из главных звезд на открытии элитной гостиницы в Дубае, ОАЭ, под названием One&Only One Za'abeel. 54-летняя артистка сначала прошлась по красной дорожке в роскошном платье, а потом вышла на сцену, чтобы развлекать гостей события своими хитами. Поговаривают, что за это выступление знаменитости заплатили 5 миллионов долларов (более 188 млн гривен).

Впрочем, кроме Лопес и ряда других мировых знаменитостей, как, например, супермодели Наоми Кэмпбелл и актрисы Ванессы Хадженс, на открытие прибыли также граждане страны-террористки. Так, по одной красной дорожке с вышеперечисленными звездами шагали также известные путинисты. OBOZ.UA расскажет, какие именно.

Начнем с того, что культовая Джей Ло выбрала для открытия люксовой гостиницы в самом центре Дубая изысканное черное платье от Giambattista Valli интересного кроя. Образ она дополнила высокими бальными перчатками молочного оттенка, а также изумрудными серьгами Sartoro.

Через несколько часов певица переоделась в блестящий комбинезон в стиле диско, чтобы выступить перед звездной публикой, среди которой были, как уже отмечалось, ее подруга Наоми Кэмпбелл, актриса Ванесса Хадженс, теннисистка Эмма Радакану, кинозвезда Идрис Эльба, музыкант Марк Ронсон и другие.

Кроме того, на мероприятие, к сожалению, позвали и россиян, которых, казалось бы, должен кенселить весь цивилизованный мир. Впрочем, Дубай это правило игнорирует, так что на открытие гостиницы прибыли не просто российские звезды, а настоящие кремлевские шуты, поддерживающие путинский режим и, соответственно, войну в Украине.

Среди звезд-путинистов можно было встретить ведущего Андрея Малахова, актрису Равшану Куркову, ведущую Елену Летучую с мужем, жену рэпера Мота Марию Мельникову, которая, кстати, уроженка Львова, однако забыла об этом и вместе с любимым поддержала геноцид собственного народа.

Для Дженнифер Лопес это выступление обернулось скандалом в США. Но дело не в россиянах, а в недовольстве представителей сообщества ЛГБТК+. Как известно, Объединенные Арабские Эмираты, мягко говоря, не толерантны к людям с "нетрадиционной" сексуальной ориентацией.

Активисты за права геев были шокированы тем, что Джей Ло "положила в карман 5 млн долларов и выступила в гомофобском Дубае", хотя раньше неоднократно выступала в поддержку представителей ЛГБТК+.

"Очень грустно, что такой давний союзник ЛГБТК+, как Дженнифер Лопес, готова поставить деньги выше прав человека. Ее выступление станет сговором с гомофобией, женоненавистничеством и общим нарушением прав человека – это не те вещи, которые поддерживает Дженнифер Лопес. Она не должна ехать. Дубайский режим использует ее для создания более либерального имиджа. Это циничный ход, и это позорно, что оно соглашается с этим", – цитирует Daily Mail слова активиста по правам геев Питера Татче.

Как писал OBOZ.UA, в начале января Дженнифер Лопес представила новую обложку своего альбома "This is me... Now", для которой позировала в боди российского бренда. Еще за несколько дней до этого певица выпустила клип к песне Can't Get Enough, в котором предстала в платье от украинского бренда FROLOV.

