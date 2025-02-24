В образе греческой богини: 57-летняя Памела Андерсон без макияжа поразила сеть. Фото

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, которая отказалась от декоративной косметики, в очередной раз поразила поклонников своей природной красотой. 57-летняя знаменитость появилась на 31-й церемонии награждения премии Гильдии киноактеров США в элегантном образе греческой богини и без макияжа.

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Звезда уверенно позировала на камеру в белом платье в пол, интересным акцентом которого стало открытое декольте и одно закрытое плечо. Она дополнила лук несколькими серебряными украшениями, а как прическу избрала голливудские локоны.

Посетив торжественное событие, Памела Андерсон не нарушила свое правило "без макияжа". Фотомодель продемонстрировала естественную красоту, что не осталось без внимания ее поклонников. В сети появилось немало постов с комплиментами внешности и позиции знаменитости:

"Я восхищаюсь Памелой Андерсон, ведь она принимает тот возраст, который прожила, и не пыталась отчаянно ухватиться за молодость. Она выглядит потрясающе и подает хороший пример того, что быть спокойной и по-настоящему счастливой – это настоящая красота".

"Каждый раз, когда девушки говорят, что у меня идеальная кожа, я вспоминаю Памелу Андерсон. Когда я увидела пост об отказе от макияжа после смерти ее визажиста, я подумала: "Эта женщина показывает, что без макияжа ты можешь быть лучшей версией себя".

Некоторые фанаты актрисы отметили, что, несмотря на то, что в этом году она не получила награду на премии Гильдии киноактеров США, в следующий раз у нее все получится.

Напомним, что Памела Андерсон переосмыслила понятие красоты еще в 2019 году. Тогда от рака груди умер визажист знаменитости Алексис Фогель. Болезненная потеря заставила фотомодель изменить свое отношение к косметике.

"Алексис была лучшей. И с тех пор я почувствовала, что без Алексиса мне просто лучше не носить макияж", – призналась селебрити.

Со временем Памела Андерсон стала чувствовать себя "бунтаркой" из-за отказа от привычного образа с большим количеством декоративных средств. Она перестала видеть необходимость тратить несколько часов перед зеркалом на то, чтобы скрыть возрастные изменения и смогла принять себя.

А вот для того чтобы поддерживать свою натуральную красоту, секс-символ 90-х годов пользуется простым правилом: "чем меньше – тем лучше". Памела Андерсон призналась, что не тратит слишком много времени на уход. По словам знаменитости, секрет ее хорошего вида состоит в том, что она кладет вещи там, где их видит, и сразу применяет.

"Спрей из розы для увлажнения в холодильнике, который я использую каждый раз, когда открываю его, бальзам для губ в моей сумке, которым я пользуюсь в течение всего дня, особенно зимой", – рассекретила актриса.

Постоянно звезда пользуется самостоятельно сделанным маслом шиповника для лица.

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