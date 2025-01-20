В моду вернулся макияж, который считался антитрендом из 90-х

В 2025 году в моду вернулся давно забытый макияж, который из 90-х годов считался антитрендом. Речь идет о полностью подведенных глазах, которые долгое время не пользовались популярностью.

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Подобный вид макияжа обожает популярная американская певица Билли Айлиш. Визажисты подтвердили, что подводка займет ключевое место в модной индустрии в этом году, передает издание Who what wear.

"В этом году я считаю, что подводка для глаз займет центральное место, – рассказала профессиональный визажист София Эскобедо. – В холодные месяцы года подведение контура века классическим черным или коричневым карандашом придаст моде авангардный стиль 90-х".

Эксперты уточнили, что стиль отличается от "мягкого гранжа", который начал набирать популярность в последние несколько месяцев. В отличие от макияжа глаз в стиле сестер Олсен , который отличается нанесением туши и обилием блесток, этот образ ставит в центр внимания темную подводку.

Визажисты рекомендуют делать не острую и удлиненную стрелку, а небольшой взмах при помощи подводки, который позволит выделить глаза.

Более того, не стоит сводить все к черному или коричневому цветам. Эксперты считают, что актуальными будут тона драгоценных камней, то есть цветные подводки: фиолетовые, зеленые и даже синие. Они позволят добавить образу индивидуальности и свежести.

По словам визажистов, подобный вид макияжа очень удобно носить в течение долгого рабочего дня. Если вечером нужно пойти на встречу, но нет времени забежать домой, то можно при помощи ватного диска, смоченного мицеллярной водой, подправить неровности.

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