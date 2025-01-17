9 макияжей, которые уже покоряют тренды: один из них точно вам понравится

Несмотря на то, что прошло лишь две недели 2025 года, некоторые модные тенденции уже успели закрепиться. Это касается и новых трендов в макияже.

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Соцсети буквально кишат новыми образами, которые обещают быть актуальными в последующие месяцы. Редакторы портала Who What Wear рассказали, какие 9 макияжей будут модными в этом году.

1. Без туши

Особенность первого в списке мейк-апа заключается на отказе от туши, благодаря чему акцент смещается на скулы, линию подбородка и губы. Эксперты рекомендуют воспользоваться щипчиками для завивки ресниц и специальной сывороткой, которая создаст глянцевый эффект. Даже яркий макияж без черной туши будет выглядеть проще.

2. Полностью подведенные глаза

Этот тренд активно поддерживает американская певица Билли Айлиш, которая предпочитает использовать коричневую подводку. Можно использовать любой цвет, который вам нравится, и даже поэкспериментировать с фиолетовым, зеленым или синим оттенками.

3. Холодные тона

Новую популярность набирают пепельные оттенки в макияже, возвращая моду с красных дорожек 90-х годов. Эксперты советуют обзавестись хромированными тенями холодных тонов, которые подходят абсолютно всем.

4. Нюдовые губы

Такой тренд был на пике популярности в 2017 году, и теперь вновь набирает обороты. Стилисты считают, что темный карандаш в паре с помадой нюдового цвета или прозрачным блеском не оставит равнодушным никого.

5. "Скинимализм" с выразительными глазами

Речь идет о полном или частичном отказе от тонального крема и контурирования, которое помогает подсвечивать и затемнять нужные зоны. Однако если коже мы придаем максимально естественный вид, глаза необходимо выделить таким образом, чтобы они были большими, яркими и привлекали внимание.

6. Сатиновая кожа

Стилисты нашли золотую середину между глянцевым и матовым эффектами тонирования кожи. Если раньше в моде был влажный финиш, на смену которому пришел матовый, то теперь предпочтение советуют отдать так называемому сатиновому эффекту. Смысл состоит в том, чтобы оставлять определенные части лица сияющими, а другие припудривать.

7. Губы цвета спелой вишни

Насыщенный оттенок вишневого на губах создаст идеальное сочетание элегантности и драматизма в макияже.

8. Уникальные брови

Новая тенденция понравится тем, кто не хочет менять форму бровей, прореживая их или дорисовывая. Эксперты уверены, что в этом году многие отойдут от погони за трендами и будут наслаждаться тем, чем их наградила природа.

9. Макияж под настроение

Эксперты считают, что многие в 2025 году начнут искать что-то новое, что сможет отразить их настроение, ведь макияж является формой искусства, которая дает свободу творчеству и самовыражению.

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