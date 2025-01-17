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9 макияжей, которые уже покоряют тренды: один из них точно вам понравится

Мария Рагуткина
Lady Oboz
3 минуты
852
9 макияжей, которые уже покоряют тренды: один из них точно вам понравится

Несмотря на то, что прошло лишь две недели 2025 года, некоторые модные тенденции уже успели закрепиться. Это касается и новых трендов в макияже.

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Соцсети буквально кишат новыми образами, которые обещают быть актуальными в последующие месяцы. Редакторы портала Who What Wear рассказали, какие 9 макияжей будут модными в этом году.

1. Без туши

9 макияжей, которые уже покоряют тренды: один из них точно вам понравится

Особенность первого в списке мейк-апа заключается на отказе от туши, благодаря чему акцент смещается на скулы, линию подбородка и губы. Эксперты рекомендуют воспользоваться щипчиками для завивки ресниц и специальной сывороткой, которая создаст глянцевый эффект. Даже яркий макияж без черной туши будет выглядеть проще.

2. Полностью подведенные глаза

9 макияжей, которые уже покоряют тренды: один из них точно вам понравится

Этот тренд активно поддерживает американская певица Билли Айлиш, которая предпочитает использовать коричневую подводку. Можно использовать любой цвет, который вам нравится, и даже поэкспериментировать с фиолетовым, зеленым или синим оттенками.

3. Холодные тона

9 макияжей, которые уже покоряют тренды: один из них точно вам понравится

Новую популярность набирают пепельные оттенки в макияже, возвращая моду с красных дорожек 90-х годов. Эксперты советуют обзавестись хромированными тенями холодных тонов, которые подходят абсолютно всем.

4. Нюдовые губы

9 макияжей, которые уже покоряют тренды: один из них точно вам понравится

Такой тренд был на пике популярности в 2017 году, и теперь вновь набирает обороты. Стилисты считают, что темный карандаш в паре с помадой нюдового цвета или прозрачным блеском не оставит равнодушным никого.

5. "Скинимализм" с выразительными глазами

9 макияжей, которые уже покоряют тренды: один из них точно вам понравится

Речь идет о полном или частичном отказе от тонального крема и контурирования, которое помогает подсвечивать и затемнять нужные зоны. Однако если коже мы придаем максимально естественный вид, глаза необходимо выделить таким образом, чтобы они были большими, яркими и привлекали внимание.

6. Сатиновая кожа

9 макияжей, которые уже покоряют тренды: один из них точно вам понравится

Стилисты нашли золотую середину между глянцевым и матовым эффектами тонирования кожи. Если раньше в моде был влажный финиш, на смену которому пришел матовый, то теперь предпочтение советуют отдать так называемому сатиновому эффекту. Смысл состоит в том, чтобы оставлять определенные части лица сияющими, а другие припудривать.

7. Губы цвета спелой вишни

9 макияжей, которые уже покоряют тренды: один из них точно вам понравится

Насыщенный оттенок вишневого на губах создаст идеальное сочетание элегантности и драматизма в макияже.

8. Уникальные брови

9 макияжей, которые уже покоряют тренды: один из них точно вам понравится

Новая тенденция понравится тем, кто не хочет менять форму бровей, прореживая их или дорисовывая. Эксперты уверены, что в этом году многие отойдут от погони за трендами и будут наслаждаться тем, чем их наградила природа.

9. Макияж под настроение

9 макияжей, которые уже покоряют тренды: один из них точно вам понравится

Эксперты считают, что многие в 2025 году начнут искать что-то новое, что сможет отразить их настроение, ведь макияж является формой искусства, которая дает свободу творчеству и самовыражению.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как повторить новый бьюти-тренд "холодная девочка", который подойдет всем.

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