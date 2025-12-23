В каком порядке нужно наносить макияж: образ получится идеальным

У каждой женщины есть свой любимый ритуал нанесения макияжа, и часто последовательность шагов отличается в зависимости от предпочтений или настроения. Кто-то начинает с губ, кто-то сразу берется за тон, а некоторые импровизируют каждый раз.

Однако профессиональные визажисты рекомендуют четкий порядок, который обеспечивает ровное покрытие, стойкость и гармоничный вид. Соблюдение этой последовательности помогает избежать типичных ошибок, таких как размазанный консилер или неровный тон. Такой подход делает кожу гладкой базой, а макияж — стойким в течение всего дня.

Подготовка кожи — основа всего

Начните с очищения лица мягким средством, чтобы удалить загрязнения и избыток себума. Затем нанесите тонер для восстановления pH-баланса и сужения пор. Далее используйте увлажняющую сыворотку, которая насытит кожу влагой и полезными компонентами.Завершите этап кремом, подобранным по типу кожи, — втирайте его легкими похлопываниями для полного впитывания. Такая подготовка создает идеальную гладкую поверхность.

Праймер для стойкости

Следующий шаг — праймер, который заполняет поры, выравнивает текстуру и продлевает жизнь макияжа. Выберите вариант по потребностям: матирующий, осветляющий или тот, который прячет поры. Распределите его по всему лицу легкими движениями, давая впитаться.

Консилер против недостатков

Консилер поможет замаскировать темные круги, прыщи или неровности. Берите оттенок чуть светлее тона кожи для осветления зон под глазами. Наносите точечно и растушевывайте пальцем или кистью для естественного перехода.

Тональный для ровного цвета

Жидкий тональный крем — ключ к однородному тону лица. Подберите его точно под свой оттенок и тип кожи. Наносите спонжем, кистью или пальцами, начиная с центра и растушевывая к краям. Не забудьте про шею и линию волос, чтобы избежать "маски".

Контуринг и хайлайтинг для рельефа

Добавьте лицу объема с помощью контуринга матовым бронзером в зонах теней: под скулами, по бокам носа, на линии челюсти. Хайлайтер нанесите на выступающие части — скулы, спинку носа, под брови — для сияния и свежести.

Брови

Оформите брови карандашом или тенями, следуя естественной форме. Заполняйте пробелы короткими штрихами и расчесывайте щеточкой для натурального эффекта.

Макияж глаз

Начните с базовых теней на все веко, добавьте более темные во внешний уголок для глубины, а светлые — под бровь и во внутренний уголок. Затем подводка: четкая стрелка или растушеванная для мягкого вида. Завершите тушью, прокрашивая ресницы от корней до кончиков.youtube.comyoutube.com

Румяна и губы

Румяна нанесите на "яблочки" щек и растушуйте вверх для здорового румянца. На губах сначала контур карандашом, затем помада или блеск для объема и стойкости.goodhousekeeping.comlamelcosmetics.com

Фиксация макияжа

Последний штрих — спрей-фиксатор. Распылите его с расстояния для равномерного покрытия, чтобы макияж держался свежим весь день.

