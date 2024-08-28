В футболке, кроссовках и ожерелье за 9,5 тысяч гривен: Зеленская впервые за долгое время появилась на публике в неформальном образе

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в неформальном виде. Жена президента, которую мы привыкли видеть в костюмах и рубашках, посетила "Голосний кемп" на Закарпатье, надев комфортную футболку белого цвета и темные брюки-бананы.

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Фонд Елены Зеленской и благотворительный фонд "Голоса детей" организовали лагерь психосоциальной поддержки юных украинцев, проживающих на прифронтовых и деоккупированных территориях, а также для детей военных и тех, кто потерял родителей в результате российской агрессии. В официальном Telegram-канале первая леди опубликовала свежие фото.

Она надела белую футболку, спортивные кроссовки и черные брюки-бананы, подчеркивающие талию. Свой образ Зеленская дополнила золотыми серьгами и бусами от украинского бренда Gunia Project. Аксессуар представляет собой колье из жемчужин и подвески в форме желудя и дубового листика.

"Мотив желудя вдохновлен украшениями кочевых скифов, найденными в курганах Херсонских степей. В украинской обрядности дуб был символом могущества и мудрости, использовался в ритуалах и играх", – говорится на сайте бренда. Цена изделия составляет 9500 грн.

Волосы супруга президента собрала вверх. Ее прическа выглядела как коса-колосок, а прядки, которые Зеленская выпустила у лица, придали образу элегантности. Первая леди сделала нюдовый макияж и подчеркнула глаза коричневым оттенком.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Зеленская показала элегантный образ от украинского бренда: белая вышиванка и серьги, вдохновленные временами Киевской Руси.

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