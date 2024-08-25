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Белая вышиванка и серьги, вдохновленные временами Киевской Руси. Зеленская показала элегантный образ от украинского бренда

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
3,5 т.
Белая вышиванка и серьги, вдохновленные временами Киевской Руси. Зеленская показала элегантный образ от украинского бренда

Первая леди Украины Елена Зеленская записала видеообращение к украинским переселенцам в Вильнюсе. Она отметила, что украинцы могут отметить День Независимости в уникальном культурном центре "Украинском сердце Литвы", работающем при Университете Витовта Великого.

Видео дня

Жена президента предстала перед камерой в вышиванке со светлым ажурным узором. На вышитой рубашке цвета слоновой кости был изображен орнамент, вдохновленный элементами косовских кафель XX века и монашеского полотенца на Киевщине XIX века, пишет VOGUE. Произведение от украинского бренда Gunia Project Зеленская надевала на прошлогодний День вышиванки.

Белая вышиванка и серьги, вдохновленные временами Киевской Руси. Зеленская показала элегантный образ от украинского бренда
Белая вышиванка и серьги, вдохновленные временами Киевской Руси. Зеленская показала элегантный образ от украинского бренда
Белая вышиванка и серьги, вдохновленные временами Киевской Руси. Зеленская показала элегантный образ от украинского бренда

Образ первая леди дополнила золотыми серьгами "гривна". Во времена Киевской Руси это украшение представляло собой ожерелье в форме разомкнутого круга, которое носили мужчины, говорится на сайте Gunia Project. Подобным отличием награждали воинов за их достижения.

Белая вышиванка и серьги, вдохновленные временами Киевской Руси. Зеленская показала элегантный образ от украинского бренда

Со временем украшение стало аксессуаром для женщин. "Переосмысленная, крученая гривна превращается в позолоченые серьги. Их можно носить двумя способами, закручивая застежку перед или за ухом", – говорится в сообщении. Цена изделия составляет 7200 грн.

Белая вышиванка и серьги, вдохновленные временами Киевской Руси. Зеленская показала элегантный образ от украинского бренда

Зеленская сделала нежный макияж в коричневых и тепло-розовых оттенках. На лице жены президента можно увидеть едва заметные румяна и блеск на губах. Волосы первая леди собрала доверху, предпочтя боковой пробор.

Белая вышиванка и серьги, вдохновленные временами Киевской Руси. Зеленская показала элегантный образ от украинского бренда

Ранее OBOZ.UA писал об образе Елены Зеленской в День Независимости Украины 2024-го года. Первая леди выбрала вышиванку от бренда Gunia Project с интересными деталями. Подробности – в нашем материале.

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