Белая вышиванка и серьги, вдохновленные временами Киевской Руси. Зеленская показала элегантный образ от украинского бренда

Первая леди Украины Елена Зеленская записала видеообращение к украинским переселенцам в Вильнюсе. Она отметила, что украинцы могут отметить День Независимости в уникальном культурном центре "Украинском сердце Литвы", работающем при Университете Витовта Великого.

Видео дня

Жена президента предстала перед камерой в вышиванке со светлым ажурным узором. На вышитой рубашке цвета слоновой кости был изображен орнамент, вдохновленный элементами косовских кафель XX века и монашеского полотенца на Киевщине XIX века, пишет VOGUE. Произведение от украинского бренда Gunia Project Зеленская надевала на прошлогодний День вышиванки.

Образ первая леди дополнила золотыми серьгами "гривна". Во времена Киевской Руси это украшение представляло собой ожерелье в форме разомкнутого круга, которое носили мужчины, говорится на сайте Gunia Project. Подобным отличием награждали воинов за их достижения.

Со временем украшение стало аксессуаром для женщин. "Переосмысленная, крученая гривна превращается в позолоченые серьги. Их можно носить двумя способами, закручивая застежку перед или за ухом", – говорится в сообщении. Цена изделия составляет 7200 грн.

Зеленская сделала нежный макияж в коричневых и тепло-розовых оттенках. На лице жены президента можно увидеть едва заметные румяна и блеск на губах. Волосы первая леди собрала доверху, предпочтя боковой пробор.

Ранее OBOZ.UA писал об образе Елены Зеленской в День Независимости Украины 2024-го года. Первая леди выбрала вышиванку от бренда Gunia Project с интересными деталями. Подробности – в нашем материале.

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