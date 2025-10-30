5 небанальных цветов, которые будут в тренде в 2026 году

Привычные коричневые, бежевые и вишневые оттенки, которые были на пике популярности последние сезоны, медленно покидают модные подиумы, уступая новым трендам. Стилисты пророчат волну популярности более ярким оттенкам, уверенно заявляющим о характере.

После показов весна/лето 2026 года определились пять ведущих цветов в коллекциях большинства брендов. О новых тенденциях рассказали редакторы портала Who What Wear.

Белый

Белый цвет переживает настоящее возрождение. Из невыразительной базы он превратился в главного героя современных коллекций.

В отличие от бежевого, который иногда сливается с оттенком кожи, белый всегда создает четкость и контраст. Он выглядит дороже и современнее, особенно в фактурных тканях — льне, шелке, трикотаже или эко-коже. Если бежевый добавляет мягкости, то белый — силы и сияния.

Темно-синий

Темно-синий цвет постепенно отбирает у черного статус бессмертной классики. В 2026 году он стал символом элегантности. Это спокойный, но сильный оттенок. Он классический, но небанальный.

Преимущество темно-синего перед черным в его "мягкости", ведь он не делает образ тяжелым и слишком формальным. В отличие от угольного, который может подчеркнуть усталость лица, синий, наоборот, освежает и добавляет глубины взгляду.

Серый

Серый называют новым символом минимализма. В 2026 году он станет не просто фоном для большинства образов, а ключевым в создании стиля "тихого люкса". Его выбирают дизайнеры, которые ценят чистые линии и вневременную эстетику. Этот оттенок прекрасно смотрится в трикотаже, шерсти или костюмных тканях – добавляет спокойствия, уверенности и внутреннего баланса.

Фиолетовый

Микс розового и бордового – приглушенный фиолетовый – в следующем сезоне станет фаворитом креативных и уверенных модников. Он олицетворяет энергию искусства и индивидуальности. Этот оттенок появился на подиумах в формате лавандового или приглушенного аметиста, что создает ощущение роскоши без пафоса.

Его преимущество перед розовым или красным в сложности и глубине – фиолетовый не кричит о себе, но сразу притягивает взгляд.

Зеленый или желтый

Оба цвета символизируют оптимизм, но каждый имеет собственное настроение. Зеленый в 2026-м будет оттенять базовые цвета: его будут носить в сочетании с серым, синим и даже черным. Он ассоциируется со свежестью, природой и обновлением времени года.

Желтый — это мягкие детали. Особенно в оттенках маслянистого или лимонного он добавит жизнерадостности в строгие образы и будет притягивать к себе заинтересованные взгляды.

