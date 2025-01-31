'Устаревшие' джинсы, носки и каблуки: 'ангел' Victoria's Secret показала образ, который ломает модные стереотипы

36-летний "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск появилась на дебютном показе модельера и креативного директора Valentino – Алессандро Микеле, что состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже, в стильном образе, ломающем сразу несколько стереотипов. Шведская модель предстала перед публикой в укороченных джинсах и ярких босоножках, соединенных с носками, которые в течение многих сезонов считаются антитрендами.

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Как отмечает Who What Wear, знаменитость давно зарекомендовала себя в индустрии как обладательница изысканного и элегантного стиля. Она смогла уверенно продемонстрировать, что даже "устаревшие" вещи могут выглядеть непревзойденно, если выбрать правильный фасон и удачно сочетать их с другими элементами гардероба.

Мероприятие Эльза Хоск посетила во впечатляющем луке. Она подарила новую жизнь укороченным джинсам, которые с 2020 года потеряли ведущие позиции среди модников, ведь выбрала широкий вариант изделия из денима, вместо когда-то трендовых скини. Модель дополнила образ стильным темно-синим пиджаком, интересной деталью которого стал красный бантик.

Другим, не менее впечатляющим акцентом аутфита "ангела" Victoria's Secret стала обувь. Эльза Хоск предпочла ярко-красные босоножки на каблуке, что скомбинировала с кружевными носками. Она также надела элегантные белые перчатки, а из аксессуаров добавила серьги и большую сумку.

Модель не экспериментировала с прической, поэтому просто распустила волосы и слегка накрутила пряди. В макияже Эльзы Хоск преобладали нюдовые оттенки.

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