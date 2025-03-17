'Устаревшее' пальто, которое было у каждой в 2000-х, вернулось в моду

Мода циклична, и тренды, которые когда-то казались забытыми, внезапно возвращаются на подиумы и в гардеробы. Так произошло и с дафлкотом – классическим пальто с характерными застежками-петлями, которое в 2000-х годах имел едва ли не каждый. Его носили Алекса Чанг, Тейлор Свифт, Кейт Миддлтон и даже Хейли Бибер. Но, как и многие культовые вещи прошлого, дафлкот постепенно утратил популярность, уступив место новым силуэтам и материалам.

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Однако 2025 год доказывает, что этот фасон еще рано списывать со счетов. Как пишет Who Whar Wear, первоначально дафлкот появился на Неделе моды в Нью-Йорке – его одела Хлоя Севиньи на показе Марка Джейкобса еще в феврале 2024-го. А когда тренд поддерживают такие иконы стиля, можно быть уверенным: за ними последуют и дизайнеры и модники со всего мира.

И действительно, менее чем через год дафлкот начал появляться на главных модных событиях. Он дебютировал в коллекции Prada сезона осень-зима 2023, а затем – в Lemaire, Altuzarra и Burberry для осени-зимы 2024. Наконец, последняя Неделя моды принесла его на подиум Coach в весенне-летнем сезоне 2025.

Модные бренды уже представили современные вариации этого пальто – от классических шерстяных моделей до нестандартных версий из кожи, экомеха или даже денима. Многие добавляют к ним капюшоны, увеличенные воротники или оверсайз-силуэты, делая дафлкот еще более актуальным для современных трендов.

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