Этот тренд задала еще Коко Шанель: легендарная дизайнер Виктория Гресь объяснила, как создать стильный образ с пижамой

Индустрия моды никогда не стоит на месте и постоянно меняется в зависимости от особенностей того или иного периода. Так пандемия COVID-19, переход на дистанционную форму работы и война кардинально изменили формат гардероба. Как отметила Легендарная украинская дизайнер Виктория Гресь, на смену деловым костюмам и нарядным платьям нередко приходят комфортные пижамы, которые могут стать отличным основанием для впечатляющих образов.

Видео дня

По ее словам, такой тенденции положила начало еще французская кутюрье Коко Шанель в прошлом веке. В комментарии OBOZ.UA художница по костюмам отметила: чтобы создать стильный аутфит с пижамой, необходимо только добавить элегантность в домашний элемент гардероба и не бояться комбинировать его с кедами или каблуками.

"Еще в 20-х годах прошлого века Шанель предложила шелковые и льняные пижамы для отдыха на Лазурном берегу, и они стали настоящим шиком среди аристократок. С легкой руки Коко эту тему подхватили многие известные дизайнеры, а пижамы переместились из дома не только на пляжи, но и в вечернюю светскую жизнь! Например, Эльза Скиапарелли в 1930-х представила публике роскошные "вечерние пижамы" с вышивкой и необычным кроем. А Кристиан Диор после Второй мировой войны продемонстрировал элегантные пеньюары и изящные халаты, которые сделал частью новой фэшн-культуры. Позже, в 50-х годах, пижамы в виде летних костюмов и с правильными аксессуарами были трендовыми", – рассказала дизайнер.

Виктория Гресь добавила, что в то время над стилизацией домашних элементов гардероба нужно было много работать, ведь просто одеть пижаму и выйти в люди не считалось нормой. Однако все кардинально изменилось в 20-е годы нашего столетия.

Как отметила художница по костюмам, она заметила, что большое количество современных людей предпочитает "святую тройку" в своем гардеробе, а именно свитшоты, худы и трикотажные штаны. Без возражений можно сказать, что такая одежда невероятно удобна, однако стоит не переходить границу между свободой и небрежностью.

"И вот на фоне этой "оккупации" наших гардеробов подобными вещами, пижамы порой выглядят замечательно! Конечно, речь идет о городских пижамах, которые сильно прижились и никуда не собираются уходить. Думаю, эти тренды надолго. Стоит ли этому сопротивляться? Или лучше пойти другим путем и создать новые форматы повседневного стиля? Честно говоря, я сама всегда была любительницей свободных, расслабленных форм с различными орнаментами и украшениями. Ношу подобные вещи с большим удовольствием, и в каждой капсульной коллекции сегодня обязательно делаю что-то на эту тему: использую шелк, вискозу, тонкую шерсть, хлопок, батист и разное красивое! Еще в период пандемии мы начали шить стеганые пижамы и домашние пальто-кимоно из хлопка и вискозы, спрос на которые растет постоянно! Очень удобно, красиво и прекрасно разбавляет "святую троицу", о которой я сказала выше!" – высказалась эксперт.

Виктория Гресь отметила: для того чтобы не перейти границу между комфортом и небрежностью, можно просто добавить элегантности в домашнюю одежду и сделать ставку на качество. По словам дизайнера, не стоит бояться носить пижамы с кедами, каблуками, кроссовками или мюлями.

"Важно понимать, что мода – это не догма, а искусство адаптации и интерпретации. Расслабленные силуэты, которые мы сегодня заимствуем у пижам и домашних костюмов, – не попытка сломать традиции, а только наша реакция на время, в котором мы живем", – подытожила дизайнер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известная дизайнер Виктория Гресь объяснила, почему государственная символика на носках и белье – это унизительно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!