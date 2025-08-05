Успейте сделать: фруктовый маникюр стал хитом лета-2025

Лето является временем фруктов не только на нашем столе, но и в наших образах. В этом полностью уверены мастера маникюра, которые каждый год наблюдают тренд на "фруктовый" дизайн среди своих клиентов.

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Как стоит оформить свои ногти именно этим летом и сделать это интересно, изучило издание Elle. Оно отмечает, что тема фруктов вот уже несколько лет остается неизменным атрибутом летнего сезона. Однако в этом году в нем можно выделить четыре интересных и довольно креативных микротренда.

Мини-фрукты

Если вы склонны к минималистичному маникюру, ультрадетализированные миниатюрные фруктовые рисунки могут быть именно тем, что вам нужно. Это милый, но в то же время изысканный способ следовать тренду, не жертвуя чистой, нейтральной основой. Попросите своего мастера нарисовать вам на ногтях крошечные вишни, груши, сливы, лимоны или персики. Или для удобства воспользуйтесь соответствующими наклейками. В таком случае с фруктовым маникюром можно справиться и самостоятельно. Сделайте рисунок на одном ногте, или покройте росписями все пальцы – выбирайте на свое усмотрение.

3D-маникюр с фруктами

Это тренд для любителей более смелого самовыражения. Он также потребует большего мастерства от вашего мастера. Не ограничивайтесь только изображением фруктов, передайте их текстуру на ногтях с помощью 3D-дизайна. Этот эффект достигается за счет сложной скульптурной обработки и нанесения нескольких слоев гель-лака. Гель можно использовать даже для имитации маленьких 3D-капель воды на поверхности яблока или апельсина.

Маникюр "фруктовая вода"

Возможно, этот дизайн не такой буквальный, как другие фруктовые маникюры, и требует объяснений. Он вдохновлен цветом и текучей консистенцией различных фруктов, а не их формой и видом. Этот образ передает ощущение свежего фруктового сока. Он воплощается в прозрачных, легких покрытиях с оттенком цвета ваших любимых плодов. Эта изящная и освежающая вариация фруктового маникюра имеет сходство с корейским желейным маникюром и делает ваш образ сдержанным, но ярким.

Имитация фруктовой кожуры

Еще один способ сделать фруктовый маникюр не буквально и не в лоб – это создать дизайн, который бы имитировал разноцветную, немного размытую кожуру настоящего фрукта. Имитируя текстуру пушистых персиков, хрустящих яблок или сочного винограда, ногти с фруктовой кожурой всегда имеют несколько акварельный вид. Каждый ноготь становится полотном для изящного сочетания мягких, плавных переходов цветов, которые выглядят обманчиво реалистичными. И не забудьте об имитации капель воды на глянцевой поверхности для большей сочности и свежести.

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