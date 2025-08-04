Стильно и интересно: какой вариант французского маникюра сделать в 2025 году

Французский маникюр давно стал классикой, которая не выходит из моды. Однако в 2025 году он получил совершенно новое звучание – смелое, цветное и визуально свежее.

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Если вы устали от традиционного белого края на нюдовой основе, самое время попробовать современные интерпретации, которые сочетают сдержанность и эксперимент. Эксперты предложили лучшие тренды сезона.

Тренд сезона – цветные французские кончики

Мастера все чаще экспериментируют с палитрой, заменяя классический белый на насыщенный голубой, абрикосовый, лавандовый, черный с шиммером или даже цветную графику.

"Этот вариант подойдет даже тем, кто обычно скептически относится к nail-арту. Он сохраняет аккуратную базу, блестящее покрытие и классическую форму, но добавляет трендового акцента", – прокомментировала британский мастер Гарриет Вестморленд.

5 идей цветного френча, которые стоит попробовать в 2025 году

Оранжевые акценты

Абрикосовый или мандариновый френч выглядит мягко и жизнерадостно. На коротких, закругленных ногтях такой цвет будет почти нейтральным, но добавит солнечного настроения.

Blue Moon

Насыщенный синий на кончиках – отличный способ выделить форму ногтей. Идеально подходит к лаконичному образу, добавляя цветовой акцент без перегрузки.

Monochrome Shimmer

Черный френч с шиммером – вариант для тех, кто хочет совместить минимализм и элегантность. Такой дизайн выглядит сдержанно, но в то же время драматично и изысканно, без ассоциаций с гранжем 90-х.

Пастельные оттенки

Графические пастельные кончики в разных оттенках – тренд для смелых. Это может быть микс лавандового, мятного, лимонного и персикового в пределах одной руки – игриво и стильно.

Перевернутый френч

Так называемый "обратный френч" – цветной акцент у основания ногтя, а не на кончике. Это свежий подход, который выглядит неожиданно, но сохраняет изящество.

Почему френч актуален

Французский маникюр снова в центре внимания благодаря TikTok и Instagram, где девушки массово сохраняют варианты с яркими кончиками в своих "saved". Это тренд, который легко адаптировать – даже в деловом или минималистичном стиле.

Его главные преимущества:

остается сдержанным, несмотря на цвет;

прекрасно смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях;

легко комбинируется с одеждой любого стиля.

OBOZ.UA ранее писал о трендовых цветах педикюра этим летом.

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