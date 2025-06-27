Улучшат любой образ: 7 трендовых летних аксессуаров
Летний сезон – отличное время для модных экспериментов, и аксессуары играют в этом ключевую роль. В 2025 году дизайнеры и инфлюенсеры акцентируют не только на стиле, но и на практичности и ностальгических элементах.
Европейские модницы активно внедряют в свои образы аксессуары, которые сочетают минимализм с яркими деталями. Трендовые украшения и дополнения делают даже самую простую комбинацию одежды более интересной и выразительной.
От шляп и сережек до солнцезащитных очков — этим летом каждая деталь имеет значение.
Массивные браслеты
Массивные смоляные браслеты возвращаются с новой силой. Если раньше они ассоциировались с бохо-эстетикой, то этим летом их носят в современных минималистичных образах. Стилисты советуют сочетать несколько браслетов сразу, создавая яркий, но изящный акцент. Они прекрасно сочетаются с простыми льняными платьями, топами или рубашками oversize.
Желейные сандалии
Этот аксессуар с начала 2000-х переживает настоящий ренессанс. В 2025 году желейные сандалии приобрели более сдержанный вид — без блеска и ярких цветов. Европейские модники отдают предпочтение простым силуэтам, сочетающим детскую игривость со взрослой элегантностью. Идеальны как для прогулок по городу, так и для пляжа.
Кольца
Эти аксессуары уже давно не просто украшение — они стали средством самовыражения. В 2025-м особенно популярны изящные варианты с оригинальным дизайном. Они имеют выразительный вид, но не перегружают образ. Пример — тонкие кольца со змеевидным изгибом или с необычными вставками.
Украшения на шею
Веревочные бусы носят с простыми футболками или открытыми платьями, создавая акцент на шее. Плетения, узлы или геометрические подвески придают образу креативности. Такой аксессуар легко адаптируется под любой стиль — от кэжуал до smart casual.
Шелковый шарф
Легкий шелковый шарф в спокойных тонах стал фаворитом лета. Его можно завязать на голову, украсить им сумку или использовать как пояс. Особое преимущество — универсальность: он подходит как к офисному луку, так и к пляжному образу. В этом году выбирают шарфы в бежевых, молочных и пастельных оттенках.
Прямоугольные солнцезащитные очки
Классика в новом исполнении — вместо квадратных моделей модницы выбирают более стройные, вытянутые очки в стиле 90-х. Они добавляют лицу графичности, а образу — сдержанной дерзости. Особенно популярны черные, коричневые и карамельные оправы. Такой аксессуар подходит как к дениму, так и к льняному костюму.
Соломенная шляпа
Эта шляпа стала настоящим must-have сезона — ее уже носят на улицах Лондона, Парижа и Амстердама. Плетеный силуэт формата "ведро" сочетает практичность со стилем. Он защищает от солнца и добавляет естественного шарма даже самому простому образу. Универсальный выбор как для пляжа, так и для города.
OBOZ.UA предлагает советы стилистов по одежде и аксессуарам, без которых невозможен "модный выход" летом.
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