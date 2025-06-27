Что в моде этим летом: рекомендации стилистов

Летние тренды сочетают легкость, функциональность и изысканную игру с текстурами. В этом сезоне стилисты единодушно подчеркивают: главное – быть смелой в деталях, но сохранять баланс между трендом и практичностью.

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Если вы хотите выглядеть современно и одновременно комфортно в летнюю жару, эти советы именно для вас. Эксперты рассказали, что будет на пике моды этим летом, и как легко интегрировать эти вещи в ваш ежедневный гардероб.

Кружевная юбка

По словам модного эксперта Дон Дель Руссо, кружевные юбки - один из ключевых элементов лета. "Они будут повсюду", – подчеркнула стилист.

Это не только о романтике, но и о текстуре: кружево добавляет шарма даже базовому аутфиту, например, в сочетании с простой белой майкой или льняной рубашкой. Если вы не готовы к тотальному кружеву, обратите внимание на модели с деликатными вставками – это тонкий, но эффектный акцент.

Сумка East-West

Этот удлиненный горизонтальный силуэт – настоящий хит среди модных аксессуаров. Сумка East West демонстрирует комфорт и вместительность в современном формате: удобный широкий проем, две ручки, минималистичный дизайн. По словам Дель Руссо, это must-have для активной городской жизни.

Выбирайте модели в нейтральных цветах: молочный, карамель, графит, чтобы сумка сочеталась с разными образами.

Total white

Белый образ – абсолютная классика на лето, которая возвращается в обновленном прочтении. Это о простоте и элегантности.

"Белый – непринужденный и стильный, особенно если сочетать разные фактуры - лен, хлопок, шифон", – пояснила стилист.

Такие комплекты легко трансформируются: жакет или рубашку из белого костюма можно носить осенью в многослойных луках.

Платья в горошек

Платья в горошек – ретро-тренд, который никогда не теряет актуальности, особенно летом. Они создают легкое, романтическое настроение и подходят как для городских прогулок, так и для вечеринок. Самые модные – с крупным контрастным горохом или нежные пастельные версии.

Платья в клетку

Этим летом клетка снова в центре внимания, особенно в формате красочных, крупных узоров. Универсальный принт подходит как к дениму, так и к натуральным тканям, особенно в сочетании с плетеными сумками или сандалиями.

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