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Звезда на голове, бантики и мех: звезды показали поразительные рождественские образы. Фото

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
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Звезда на голове, бантики и мех: звезды показали поразительные рождественские образы. Фото

Зимние праздники – особенная возможность сделать модное заявление. Об этом отлично знают представители и представительницы отечественного шоубиза.

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Украинские знаменитости уже успели показать свой стильный наряд, в котором они встретили рождественскую звезду, или же проводили праздничные концерты – одни выбрали изысканную национальную одежду, другие же поражали праздничным шиком. OBOZ.UA собрал самые яркие образы.

Джамала

Звезда на голове, бантики и мех: звезды показали поразительные рождественские образы. Фото

Певица Джамала показала удивительный костюм, вдохновленный духом Рождества. Артистка нарядила объемное платье насыщенного зеленого цвета с большими рукавами-фонариками. Многослойное платье исполнительница дополнила блестящими перчатками и массивными кольцами. Невозможно было не заметить главный аксессуар – большую звезду на голове Джамалы.

Звезда на голове, бантики и мех: звезды показали поразительные рождественские образы. Фото

Григорий и Кристина Решетники

Супруги Решетники показали теплое фото с тремя сыновьями – семья оделась в традиционные вышиванки в одном стиле. На вышитых рубашках можно рассмотреть особый орнамент: вертепную звезду, выполненную из цветных нитей, а также ангелочков.

Звезда на голове, бантики и мех: звезды показали поразительные рождественские образы. Фото

Roxolana

Звезда на голове, бантики и мех: звезды показали поразительные рождественские образы. Фото

Исполнительница Roxolana показала простой, но вместе с тем стильный образ для праздников. Певица позировала перед эфиром утреннего шоу рядом с Джамалой, одетая в total-white – белый топ и джинсы в тон. Акцентом стал желтый сияющий пиджак, вышитый пайетками.

Звезда на голове, бантики и мех: звезды показали поразительные рождественские образы. Фото

Павел Зибров

Павел Зибров опубликовал фото с 27-летней дочерью Дианой. Семья надела традиционные костюмы. Девушка была одета в рубашку и передник с традиционной вышивкой, а на ее шее сияли разнообразные бусы. В то время как ее звездный отец нарядил вышиванку в сочетании с черной жилеткой в цветочный орнамент.

Звезда на голове, бантики и мех: звезды показали поразительные рождественские образы. Фото

Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская удивляла подписчиков ярким образом. 45-летняя артистка показала снимки с фотосессии, на которых она была одета в красную мини-юбку и черный боди. Дополнением стали темные перчатки и большие банты красного цвета, задавшие рождественское настроение фотографии. Исполнительница добавила акцент к нарядам с помощью аксессуаров.

Звезда на голове, бантики и мех: звезды показали поразительные рождественские образы. Фото

Елена Тополя

Елена Тополя показала нежный зимний образ. Знаменитость позировала перед камерой в пушистой белоснежной шубе, которую она сбросила с плеч. Хрупкости наряду добавило длинное кружевное платье. Певица надела к образу серебряные серьги-кисти.

Звезда на голове, бантики и мех: звезды показали поразительные рождественские образы. Фото

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие рождественско-новогодние традиции приняты в семьях украинских звезд: "Новый год – это не побухать".

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