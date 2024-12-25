Звезда на голове, бантики и мех: звезды показали поразительные рождественские образы. Фото

Зимние праздники – особенная возможность сделать модное заявление. Об этом отлично знают представители и представительницы отечественного шоубиза.

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Украинские знаменитости уже успели показать свой стильный наряд, в котором они встретили рождественскую звезду, или же проводили праздничные концерты – одни выбрали изысканную национальную одежду, другие же поражали праздничным шиком. OBOZ.UA собрал самые яркие образы.

Джамала

Певица Джамала показала удивительный костюм, вдохновленный духом Рождества. Артистка нарядила объемное платье насыщенного зеленого цвета с большими рукавами-фонариками. Многослойное платье исполнительница дополнила блестящими перчатками и массивными кольцами. Невозможно было не заметить главный аксессуар – большую звезду на голове Джамалы.

Григорий и Кристина Решетники

Супруги Решетники показали теплое фото с тремя сыновьями – семья оделась в традиционные вышиванки в одном стиле. На вышитых рубашках можно рассмотреть особый орнамент: вертепную звезду, выполненную из цветных нитей, а также ангелочков.

Roxolana

Исполнительница Roxolana показала простой, но вместе с тем стильный образ для праздников. Певица позировала перед эфиром утреннего шоу рядом с Джамалой, одетая в total-white – белый топ и джинсы в тон. Акцентом стал желтый сияющий пиджак, вышитый пайетками.

Павел Зибров

Павел Зибров опубликовал фото с 27-летней дочерью Дианой. Семья надела традиционные костюмы. Девушка была одета в рубашку и передник с традиционной вышивкой, а на ее шее сияли разнообразные бусы. В то время как ее звездный отец нарядил вышиванку в сочетании с черной жилеткой в цветочный орнамент.

Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская удивляла подписчиков ярким образом. 45-летняя артистка показала снимки с фотосессии, на которых она была одета в красную мини-юбку и черный боди. Дополнением стали темные перчатки и большие банты красного цвета, задавшие рождественское настроение фотографии. Исполнительница добавила акцент к нарядам с помощью аксессуаров.

Елена Тополя

Елена Тополя показала нежный зимний образ. Знаменитость позировала перед камерой в пушистой белоснежной шубе, которую она сбросила с плеч. Хрупкости наряду добавило длинное кружевное платье. Певица надела к образу серебряные серьги-кисти.

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