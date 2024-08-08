Украинская стилистка назвала три самых модных принта осени-зимы 2024/2025. Фото

До окончания лета осталось меньше месяца, поэтому все более актуальным становится вопрос создания капсулы на новый сезон – осень-зима 2024/2025. Украинская стилистка Юлико рассказала, на какие принты следует обратить внимание.

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Несмотря на их популярность, нужно осторожно стилизовать узорчатую одежду, чтобы образ не выглядел пестро. О трех принтах, которые будут в моде следующие полгода, модная экспертка рассказала в Instagram.

С мелким раппортом

"Меньше значит больше", похоже, больше не актуально. Минимализм медленно уступает более сложным и глубоким принтам, как, например, повторяющиеся многократно узоры. Ромбы, гусиная лапка, абстракции и другие детали добавят наряду любого стиля интересных деталей.

Анималистический

На волне популярности стиля Mob Wife, дословно переводимого как "жена гангстера", в тренды вернулся анималистический принт. Все, что отдаленно напоминает настоящие кожу и мех, будет удачно дополнять драматичный, городской шик.

Dark forest floral

Хотя летняя пора подходит к концу, цветочный принт останется актуальным. Мрачные оттенки, темные цветы и напряженные сочетания цветов могут прибавлять возраст, предупредила стилистка, поэтому с этой одеждой следует соблюдать осторожность.

Ранее OBOZ.UA писал, что стилистка назвала необычные цветовые сочетания, которые сделают ваш образ непревзойденным.

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