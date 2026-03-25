Укладываются за 5 минут: простые и универсальные стрижки

В 2026 году тренды в стрижках все больше тяготеют к простоте, мягкости и естественности. После изнурительного ритма жизни многие хотят прическу, которая не требует долгой укладки и при этом выглядит стильно.

Именно поэтому в моде оказались универсальные стрижки, которые легко уложить буквально за несколько минут. Эксперты рассказали, какие прически позволяют тратить меньше времени перед зеркалом.

Современный шег

Современный шег стал одной из самых заметных стрижек сезона. Если раньше этот стиль ассоциировался с более резкими линиями и выразительной текстурой, то теперь он стал более мягким и деликатным. В центре внимания – легкие слои, движение вокруг лица и челка, которая естественно сливается с общей формой прически.

Основное преимущество в том, что стрижка хорошо работает с естественной текстурой волос и не требует сложной укладки. Достаточно немного текстурирующего средства или легкого небрежного придания формы руками. Именно поэтому современный шег хорошо подходит тем, кто хочет стильную, но неприхотливую прическу на каждый день.

Волосы до плеч

Стрижка длиной до плеч – это золотая середина между коротким бобом и длинными волосами. Именно поэтому она остается одним из самых универсальных вариантов. Такие волосы легко собрать, уложить волнами или оставить естественным, а сама длина подходит разным типам волос.

Мастера советуют делать легкое внутреннее моделирование объема и мягкий, но четкий контур. В результате волосы выглядят живыми, легко двигаются при ходьбе и не нуждаются в длительной укладке.

Длинные "водопадные" волосы

Еще один тренд сезона – длинные волосы с ровным срезом и мягкими волнами по длине. Речь идет о стрижке без слоев, где главный акцент сделан на длине, гладкости и волнистой текстуре. Волосы при этом должны спадать вниз сплошным полотном, создавая опрятный и одновременно эффектный вид.

Несмотря на выразительный результат, сама стрижка достаточно проста по форме. Обычно это длинные волосы одной длины с прямым пробором, которые можно быстро уложить волнами.

Мягкий скульптурный боб

Мягкий скульптурный боб – это более изящная и подвижная версия классического боба. Он не имеет слишком жесткой линии среза. Такая стрижка особенно хорошо подходит для прямых, тонких или волнистых волос, ведь позволяет сохранить форму, не перегружая образ.

Для более густых или вьющихся волос мастера советуют интерпретацию в виде округлого вьющегося боба со слоями, которые убирают лишний вес и формируют красивый силуэт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая челка будет в моде этой весной.

