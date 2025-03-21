Главные цвета сезона: 10 пастельных оттенков для самого стильного маникюра

Пастельные оттенки снова покоряют мир моды, и в этот раз они стали трендом в маникюре. Изящные, элегантные и одновременно универсальные цвета дополнят любой образ и придадут ему весенней легкости.

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Модный глянец Vogue назвал самые популярные дизайны этого года, которые должна попробовать каждая. Они будут актуальны не только весной, но и летом.

Небесно-голубой

Нежный оттенок, напоминающий чистое весеннее небо, – идеальный выбор для тех, кто хочет создать утонченный и спокойный образ. Он хорошо сочетается с белыми и серебристыми акцентами: рисунками, стразами и т.д.

Розовый

"Барби"-цвет уже стал классикой. Он подходит для любого события и дополняет луки как в стиле casual, так и в деловом. Нежный розовый придаст рукам утонченность, а образу – женственность.

Масляный

Теплый, желтоватый оттенок, ассоциируется со светом и домашним уютом. Он прекрасно выглядит на ногтях любой длины и гармонично сочетается с кремовыми и бежевыми тонами в одежде.

Лавандовый

Мягкий фиолетовый оттенок остается в трендах уже несколько сезонов. Его обязательно следует сделать в весенний и летний период.

Фисташковый крем

Пастельный зеленый с кремовым подтоном выглядит стильно и освежает цвет рук. Это один из самых модных оттенков сезона, который достаточно нежен для того, чтобы оставаться незаметным, когда это необходимо.

Пудрово-голубой

Более приглушенный оттенок голубого придает маникюру аристократичности. Он подходит к официальным образам, может стать акцентной частью и подарить весеннее настроение.

Молочный

Близкий к белому, но с легким кремовым подтоном, оттенок делает ногти визуально более длинными и более ухоженными. Прекрасный вариант для минималистического и изящного маникюра, который остается актуальным в любой месяц года.

Барвинковый

Сочетание нежного синего и фиолетового тонов вдохновляет на смелые решения и успокаивает. Барвинковый маникюр точно не останется без внимания окружающих, красиво выглядит на фото и излучает индивидуальность.

Сахарная вата

Легкий, воздушный оттенок розового, напоминающий сладкую вату, не имеет ничего общего с "барби"-трендом. Этот дизайн идеален для романтических образов, когда не хочется слишком простых и банальных решений.

Мятный

Освежающий и утонченный оттенок, сочетающий зеленый и голубой, ассоциируется с весной и перерождением природы. Вместе с этим его популярность не исчезает с течением времени, поэтому повторить мятный дизайн можно даже в осеннее время.

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