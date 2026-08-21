Трюк из 90-х: как стильно носить футболку в этом году

Этой осенью модники предлагают носить футболки необычным способом – надевать одну поверх другой. Тренд на многослойность, который был особенно популярен в 1990-х и 2000-х, а затем вернулся в начале 2020-х, снова появился на подиумах и уже проникает в повседневные образы.

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Как пишет Vogue France, в этом сезоне обычную футболку можно превратить в главный акцент образа с помощью простого стилистического приема. Вместо одной вещи стоит создавать композицию из двух или даже трех слоев.

Этот прием хорошо знаком тем, кто помнит моду 90-х. Тогда девушки часто носили майки поверх футболок, сочетали несколько футболок или надевали платья-комбинации поверх базовых вещей. Такая стилизация была особенно популярна в подростковых фильмах и сериалах.

В начале 2000-х тренд стал еще смелее. Дизайнеры и модники экспериментировали с яркими цветами, принтами и большим количеством слоев. В 2026 году эта тенденция вернулась, но стала более сдержанной.

Повторить этот тренд в повседневной жизни несложно. Самый простой вариант – надеть белую или черную футболку под майку контрастного цвета. Также можно сочетать две футболки, оставив нижнюю чуть длиннее, чтобы создать заметный контраст между слоями.

Для более смелого образа подойдут вещи разных цветов или футболки с принтами. Если же хочется сдержанного результата, лучше выбрать близкие оттенки и простые силуэты.

Еще один способ воспользоваться осенним трендом – носить футболку под платьем-комбинацией, что позволит немного дольше носить летнюю одежду.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что одна винтажная вещь станет трендом осени 2026 года.

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