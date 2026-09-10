Три основных осенних вещи сделают вас моложе: как их стилизовать

Осень – один из самых интересных сезонов для модных экспериментов. Именно в этот период можно сочетать разные фактуры, наслаивать одежду, играть с длиной и оттенками и при этом создавать практичные образы на каждый день.

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Но есть вещи, которые остаются актуальными независимо от трендов. Они легко вписываются в гардероб, придают образу легкость и современность, а удачно подобранный крой может ещё и визуально освежить внешний вид, сообщает Interia.

Светлый тренч

Бежевый, молочный или кремовый тренч – одна из самых универсальных вещей для первых прохладных дней.

Светлые оттенки в области лица освежают тон кожи, а классический крой придает образу легкость. При этом тренч не должен быть слишком строгим: модели с поясом, мягкой линией плеч или немного свободным силуэтом хорошо смотрятся и в повседневных нарядах.

Его можно носить с прямыми джинсами, футболкой и кедами, сочетать с трикотажным платьем или надевать поверх рубашки и классических брюк. Если хочется более непринуждённого эффекта, не обязательно туго завязывать пояс – его можно оставить свободным или завязать сзади.

Современные джинсы

Джинсы способны заметно изменить весь образ, особенно если вместо слишком обтягивающих моделей выбрать более актуальные силуэты.

Осенью 2026 года в моде остаются wide leg, bootcut и barrel. Самый простой вариант – классический синий деним со средней или высокой посадкой.

Более широкие брючины придают образу непринужденность и помогают сбалансировать пропорции фигуры. Главное – правильно подобрать длину, чтобы джинсы не собирались над обувью слишком тяжелыми складками. Носить их можно с рубашками, тонкими свитерами, жакетами, тренчами или короткими куртками. Если низ объемный, верх лучше оставить более структурированным или частично заправить его в пояс.

Стильные кроссовки

Еще одна вещь, которая мгновенно делает осенний образ более современным, – лаконичные кроссовки. Особенно актуальны модели в белом, бежевом, коричневом и бордовом цветах, а также варианты из замши или гладкой кожи.

Для универсального гардероба лучше выбирать не слишком массивный силуэт. Аккуратные ретро-кроссовки или низкие модели легко сочетаются не только с джинсами, но и с юбками, костюмными брюками и даже платьями.

Именно такое сочетание классических вещей со спортивной обувью помогает избежать чрезмерно консервативного образа и придает ему легкость.

Как сделать образ более современным

Секрет не только в самих вещах, но и в том, как их сочетать. Вместо сложных комплектов достаточно собрать простую базу: светлый тренч, актуальные джинсы и аккуратные кроссовки.

Такой набор легко дополнить тонким свитером, рубашкой, кожаной сумкой или минималистичными украшениями. А приглушенные натуральные оттенки – молочный, карамельный, бордовый, шоколадный или оливковый – особенно хорошо вписываются в осенний гардероб.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие кроссовки будут самыми модными этой осенью.

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